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蔡康永稱未支持過台獨 國台辦：主權問題不存在模糊空間

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
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國台辦發言人陳斌華。(記者陳湘瑾／攝影)
國台辦發言人陳斌華。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永因出席政治活動引發爭議後公開否認支持台獨，國台辦則重申主權問題沒有模糊空間，並再度向台灣演藝界喊話。

台灣資深主持人蔡康永日前發文稱「我沒有支持過台獨」，中國國台辦發言人陳斌華表示，在在事關國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上，「不存在任何模糊空間」，並呼籲台灣演藝界人士以「做堂堂正正中國人為榮」。

蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，國台辦此前對此表示，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與「台獨」分裂勢力勾連糾纏、做「兩面人」。

蔡康永25日深夜突然在微博發文表示，「我一直希望兩岸友好來往，我沒有支持過台獨」，並稱自己主持訪談多年，接觸過各式各樣立場的來賓，但從未成為其中任何一位的信徒。

陳斌華在例行記者會上回應，維護國家主權和領土完整，是包括台灣同胞在內全中國人民的共同意願，我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在事關國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上，不存在任何模糊空間。「希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮，多做有利於增進兩岸同胞親情、促進兩岸交流合作的事。我們一如既往的支持兩岸演藝界人士加強交流合作，共享兩岸文化市場，共同傳承中華文化。」

針對台媒追問，國台辦是否認為這次爭議已經告一段落，還是會希望蔡康永有進一步表態，以及過去曾經在政治方面受到議論，但是後來公開表達兩岸友好立場的台灣藝人，大陸方面是否還會依然歡迎他們到大陸交流跟發展？陳斌華僅表示「已對此作出回應」。

精華 FAQ

  • 因他先前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發外界聯想與爭議，於是深夜發文表示自己沒有支持過台獨，並強調希望兩岸友好往來。

  • 陳斌華指出，維護國家主權與領土完整是共同意願，在涉及主權、安全與發展利益的大是大非問題上不存在模糊空間，並重申不應一邊賺取大陸紅利、一邊與台獨勢力勾連。

  • 國台辦表示尊重台灣同胞的言論與表達自由，也支持兩岸演藝界加強交流合作、共享文化市場，並希望台灣藝人以做堂堂正正中國人為榮，多做有利於兩岸親情與交流的事。

蔡康永 沈伯洋 微博

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