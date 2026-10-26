蔡康永表態「不挺台獨」 陸委會副主委：台灣從來沒有台獨的選項
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台灣藝人蔡康永月初出席台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會後，遭中國大陸抵制，他25日晚間在微博發文，強調自己「沒有支持過台獨」，但大陸網友普遍不埋單。陸委會副主委沈有忠今天表示，政府尊重個別公民的言論與政治立場，並強調台灣「從來沒有台獨的選項」。
沈有忠27日上午出席台灣勵志協會舉辦的「變動中的台美中」座談會，他在會前接受媒體聯訪，針對蔡康永微博表態，他表示，對於個別公民的言論與政治立場，我們都予以尊重。「再來，我要特別強調的是，台灣從來都沒有台獨這個選項」。
沈有忠說，中華民國客觀事實的存在，我們國家的要素，包含政府、領土、人民、主權，都非常齊備，也跟中華人民共和國互不隸屬，這都是客觀事實，「現階段確實沒有台獨議題」。也呼籲國人能夠珍惜我們自由民主的生活方式，共同來捍衛國家主權。
另外，中共本周召開五中全會，主題為「全面從嚴治黨」，並預期為明年二十一大人事鋪路。沈有忠說，政府會關注本次五中全會將有多少位中央委員缺席，包括落馬的情況、派系的分布。
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