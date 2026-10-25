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央視發布「吉林一號」台灣衛星照 學者：老大哥盯著你看效應

記者程嘉文／台北即時報導
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吉林一號衛星網。(取材自人民網)
吉林一號衛星網。(取材自人民網)

AI摘要

文章摘要整理：

央視在光復節公布吉林一號拍攝的台灣影像，學者認為此舉意在統戰與心理威懾；同時也指出長光衛星雖具技術優勢，卻仍面臨虧損與商業化困境。

今天是台灣光復81周年，中國官媒25日密集發布紀念相關訊息。央視新聞發布「吉林一號」衛星拍攝的「中國台灣省」影像，包括台北中正紀念堂、故宮、大巨蛋、淡水河、台北港、玉山山脈、日月潭、清水斷崖、宜蘭壯圍、台南青鯤鯓扇形鹽田、嘉義好美濕地等景觀。去年10月25日，也曾公布吉林一號拍攝的台灣影像。

吉林一號是全球最大的解析度低於1公尺的商業遙感衛星網，由中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研製，最早在2015年發射，目前已建成161顆衛星在軌的衛星網，其覆蓋頻率可達全球每年6次、中國每半個月1次，解析度達0.5公尺。營運單位「長光衛星公司」在2024年9月公布世界第一個高解析度地球全景圖，聲稱從690萬張衛星影像中選出120萬張，精心拼接而完成數位地球全景圖，達到全球除南極洲與格陵蘭島以外，99％陸地區域的次米級高解析無縫覆蓋。透過「『吉林一號』全球一張圖」網站和其app「共生地球」，任何人都可透過電腦或手機連結衛星，即時查看所選區域的高清影像和地面動態。

相較之下，台方太空中心剛發射的福衛八號，同樣屬於衛星網，但規模小得多：福衛八號包含6顆解析度1公尺的光學遙測衛星，以及2顆解析度次米級的衛星（確實數據保密）。

去年光復節，中共也公布「吉林一號」台灣衛星照，國防安全研究院助理研究員王綉雯當時撰文指出，中國選在我國光復節當天公布多張台灣衛星照，加上其內外機構和媒體不斷複製引用，其用意當然是藉機進行統戰，並以「光憑商用衛星就能將台灣看光光，遑論軍用衛星？」之推想威懾台灣人民。對於擅長社會監控的中共政權而言，衛星遙感能力本就是其科技發展之關鍵所在，以實現歐威爾小說《1984》裡「老大哥」（Big Brother）永遠盯著你看之效應。

文章指出，單以「吉林一號」的高清衛星照而論，除了台灣以外，美國華盛頓特區、日本東京市區、倫敦泰晤士河流域、土耳其伊斯坦堡機場、埃及金字塔等世界重要城市、交通樞紐和著名觀光景點之衛星照，都曾在「『吉林一號』全球一張圖」發布新聞時被公開。[2]若以中國國防部發言人「中國的衛星看看中國台灣的大好河山很正常，沒有什麼好大驚小怪」的發言邏輯推論，世界其他國家重要城市和景點被中國衛星從太空俯瞰無遺，是否也不值得大驚小怪？

不過，王綉雯也分析，儘管「吉林一號」衛星擁有可觀的技術實績，長光衛星是中國第一家集衛星研發、製造、運營、遙感資訊服務等全產業鏈於一身的新創公司，但是從其2014年設立至今，始終處於虧損狀態，甚至連IPO申請上市都以失敗告終。換言之，長光衛星作為中國科學院分出的尖端科技企業，創立十多年仍未發展出可營利的商業模式。除非能獲得政府的長久財務支持，或由國企／央企收購，否則長光衛星恐怕長遠難以為繼，「吉林一號」衛星網之最終命運可能還是歸中國政府使用。

精華 FAQ

  • 央視在10月25日、台灣光復81周年當天公布吉林一號拍攝的台灣影像，內容包括台北中正紀念堂、故宮、大巨蛋、淡水河、台北港、玉山、日月潭等地標，凸顯政治象徵意味。

  • 學者指出，中共選在光復節公開台灣衛星照，並透過媒體反覆擴散，意在傳達台灣可被看得一清二楚的訊息，藉此製造心理壓力與「老大哥盯著你看」的監控效應。

  • 吉林一號已建成161顆衛星在軌，解析度可達0.5公尺，覆蓋能力很強；但長光衛星自2014年成立以來持續虧損，IPO也失敗，顯示其商業模式尚未成熟。

日月潭 故宮

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