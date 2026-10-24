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烏克蘭星鏈恢復穩定連線 馬斯克承認曾限速

慎防星鏈被關 分析師籲台灣借鏡烏克蘭 避免關鍵通訊依賴單一業者

編譯吳孟真／綜合外電
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烏克蘭軍用級星鏈服務近期突遭降速，導致無人機作戰受到干擾。（路透）
烏克蘭軍用級星鏈服務近期突遭降速，導致無人機作戰受到干擾。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭星盾遭降速引發警示，台灣專家呼籲避免戰時關鍵通訊依賴單一外國業者，並加速發展多元衛星與導航備援。

烏克蘭使用的軍用級星鏈服務「星盾」（Starshield）近期突遭降速，干擾無人機作戰，凸顯出依賴單一外國衛星服務商的風險。分析師警告，台灣應引以為鑑，避免戰時關鍵通訊依賴單一外國業者，以免服務因政治、軍事或商業因素受限。

台灣正強化通訊網路韌性，以因應中國大陸可能發動的攻擊，同時擴大使用無人機及其他無人系統。軍方目前雖未使用星鏈，但立法院已放寬外國衛星通訊業者進入台灣市場的限制。

國防安全研究院資深分析師舒孝煌表示，烏克蘭事件的教訓是，「不能過度依賴單一公司提供的衛星導航服務」。

中華戰略前瞻協會軍事分析師王子彥（音譯）也指出，「即便是由美國政府出資或支持的星盾系統，關鍵時刻仍可能因政治或商業考量遭斷線或降速」，更何況，馬斯克在中國還有包括特斯拉上海工廠等龐大商業利益。

王子彥建議台灣採取「多軌道、多業者」的策略，結合自有衛星及不同海外供應商的商業衛星星系，並加速發展「台版星鏈」，保留不受外國企業控制的通訊管道，同時擴大與歐洲通信衛星公司的OneWeb及盧森堡業者SES的合作。

他表示，這也有助台灣國防產業發展，開發不依賴美國政府營運的GPS的無人系統，以及對衛星依賴程度較低的通訊鏈路。

舒孝煌則指出，隨著更多無人系統投入軍事運用，備援能力將愈來愈重要。台灣除了需要GPS替代方案，也應建立備援通訊網路，包含不依賴外部訊號的慣性導航系統，以及AI視覺導航和地形比對技術。

他強調，「不能把所有雞蛋都放在GPS這個籃子裡」，即使陷入「數位黑暗」，武器和關鍵基礎設施也必須維持運作。

全球話智庫執行長黃惠華則表示，這場爭議也進一步引發外界對美國支持可靠性的質疑。她警告，「若台灣在台海衝突陷入與烏克蘭相同的困境，可能面臨被拋棄的風險」。

黃惠華說，過度依賴任何單一外國夥伴，都存在相當大的風險，「台灣必須準備多套應變方案，否則一旦大國利益改變，就可能成為被犧牲的一方」。她也表示，烏克蘭與美國之間的信任危機應成為警訊，「即使盟友間，也不存在永久的安全地帶」。

精華 FAQ

  • 烏克蘭使用的軍用級星鏈服務星盾近期突然降速，影響無人機作戰，凸顯單一外國衛星服務在戰時可能因政治、軍事或商業因素被限制，因而引起台灣警惕。

  • 專家主張採取多軌道、多業者策略，結合自有衛星與不同海外商業衛星星系，並加速發展台版星鏈，同時擴大與OneWeb、SES等業者合作，避免通訊被單一公司掌控。

  • 文章指出台灣還需建立不依賴外部訊號的備援導航與通訊系統，包括慣性導航、AI視覺導航與地形比對技術，讓無人系統與關鍵基礎設施在數位黑暗下仍能運作。

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