我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

台灣漁產品輸陸年增逾35% 含午仔魚、白帶魚等17種

特派記者陳湘瑾／廈門24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸國台辦主任宋濤（前左）在攤位前聽取工作人員介紹。(特派記者陳湘瑾／攝影)
大陸國台辦主任宋濤（前左）在攤位前聽取工作人員介紹。(特派記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣漁產品輸入大陸儀式在廈門登場，陸方宣稱將落實兩岸交流政策，並以通關便利、碼頭建設等措施，持續擴大台灣漁產品銷陸與合作。

「台灣漁產品輸入大陸儀式」昨天在廈門夏商水產交易中心舉行。大陸國台辦主任宋濤表示，陸方將在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上持續推動兩岸交流相關措施；國民黨副主席張榮恭表示，此次活動象徵台灣漁產品輸陸進入新階段，也是國民黨主席鄭麗文訪陸成果之一。

今年4月，鄭麗文赴陸與中共總書記習近平會談後，中共中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，當中提及舉辦台灣農漁產品的展銷會對接會、為台灣農漁產品輸入大陸提供便利等。此次台灣漁產品輸入大陸儀式，為十項政策措施落實的成果之一。

陸方於儀式上透過影片展示台灣漁產品進港的全過程，並介紹道，透過提前申報、綠色通道等措施，加快台灣魚貨通關效率。廈門海關人員表示，目前已有13家水產品企業在廈門國際郵輪碼頭開展對台小額貿易業務，品項包括冰鮮午仔魚、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚等共計17種。

本次儀式，台灣方面出席者有國民黨副主席張榮恭，前立委、無黨團結聯盟主席林炳坤，全國漁會理事長謝龍隱，廈門台商協會會長韓螢煥，彰化縣前縣長卓伯源等人。

大陸方面出席者有國台辦主任宋濤，福建省委常委、秘書長吳偕林，國台辦經濟局長陳斌華，新聞局局長張晗等人。

宋濤表示，此次台灣漁產品輸入大陸，既是落實十項措施的又一成果，也充分表明只要國共兩黨、兩岸同胞共同努力，就可以為台灣漁民謀生計。他說，今年前三季，大陸自台灣進口農產品年增18.5%，其中漁產品年增35.5%。大陸還將推動建設台灣遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，優化物流運輸，提高通關的效率，為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利。

福建省委常委、秘書長吳偕林表示，今年4月至9月福建進口台灣漁產品金額年增35.9%，未來將持續優化通關流程、深化兩岸漁業合作。

宋濤還表示，大陸積極推動兩岸交流的正常化、各領域合作的常態化，率先宣布開放福建、上海居民赴台灣本島的個人遊，推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點。落實台灣同胞享受同等待遇的政策，支援福建高質量建設兩岸融合發展示範區，為台胞在大陸的學習、工作、生活創造更好的環境。

卓伯源受訪時表示，農漁產品銷陸是兩岸交流很好的基礎，具有正面象徵意義，並指重要的是「避免不必要的干擾，讓產業回歸產業，讓經濟回歸經濟」，呼籲建立長久合作機制。

台灣漁產品輸入大陸儀式23日在廈門夏商水產交易中心舉行。現場展示來自台灣的魚貨。...
台灣漁產品輸入大陸儀式23日在廈門夏商水產交易中心舉行。現場展示來自台灣的魚貨。(特派記者陳湘瑾／攝影)

精華 FAQ

  • 儀式昨天在廈門夏商水產交易中心舉行，國民黨方面稱這象徵台灣漁產品輸陸進入新階段，也是鄭麗文訪陸後推動交流合作的成果之一。

  • 宋濤表示，今年前三季大陸自台灣進口農產品年增18.5%，其中漁產品年增35.5%；福建4月至9月進口台灣漁產品金額也年增35.9%。

  • 目前已有13家水產品企業在廈門國際郵輪碼頭開展對台小額貿易，品項包括午仔魚、白帶魚、竹筴魚等共17種，陸方並稱將持續優化通關與物流。

習近平 中共 鄭麗文

上一則

全台放颱風假 金門唯一完成縣長候選人抽籤 7候選人號次揭曉

下一則

亞帕運/台桌球女雙封后 林姿妤包辦3金 方振宇摘銀破男羽紀錄

延伸閱讀

沈伯洋父換殼做生意再遭陸制裁 沈：該換個題目

沈伯洋父換殼做生意再遭陸制裁 沈：該換個題目
美智庫NCAFP再訪中 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題

美智庫NCAFP再訪中 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題
拒張凌赫到訪 陸委會指多次貶台 藍委：面對演員如臨大敵

拒張凌赫到訪 陸委會指多次貶台 藍委：面對演員如臨大敵
美樂見賴清德承諾穩定 陸批台獨本色表演

美樂見賴清德承諾穩定 陸批台獨本色表演

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷