台灣漁產品輸陸年增逾35% 含午仔魚、白帶魚等17種

大陸國台辦主任宋濤（前左）在攤位前聽取工作人員介紹。(特派記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣漁產品輸入大陸儀式在廈門登場，陸方宣稱將落實兩岸交流政策，並以通關便利、碼頭建設等措施，持續擴大台灣漁產品銷陸與合作。

「台灣漁產品輸入大陸儀式」昨天在廈門夏商水產交易中心舉行。大陸國台辦主任宋濤表示，陸方將在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上持續推動兩岸交流相關措施；國民黨副主席張榮恭表示，此次活動象徵台灣漁產品輸陸進入新階段，也是國民黨主席鄭麗文 訪陸成果之一。

今年4月，鄭麗文赴陸與中共 總書記習近平 會談後，中共中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，當中提及舉辦台灣農漁產品的展銷會對接會、為台灣農漁產品輸入大陸提供便利等。此次台灣漁產品輸入大陸儀式，為十項政策措施落實的成果之一。

陸方於儀式上透過影片展示台灣漁產品進港的全過程，並介紹道，透過提前申報、綠色通道等措施，加快台灣魚貨通關效率。廈門海關人員表示，目前已有13家水產品企業在廈門國際郵輪碼頭開展對台小額貿易業務，品項包括冰鮮午仔魚、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚等共計17種。

本次儀式，台灣方面出席者有國民黨副主席張榮恭，前立委、無黨團結聯盟主席林炳坤，全國漁會理事長謝龍隱，廈門台商協會會長韓螢煥，彰化縣前縣長卓伯源等人。

大陸方面出席者有國台辦主任宋濤，福建省委常委、秘書長吳偕林，國台辦經濟局長陳斌華，新聞局局長張晗等人。

宋濤表示，此次台灣漁產品輸入大陸，既是落實十項措施的又一成果，也充分表明只要國共兩黨、兩岸同胞共同努力，就可以為台灣漁民謀生計。他說，今年前三季，大陸自台灣進口農產品年增18.5%，其中漁產品年增35.5%。大陸還將推動建設台灣遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，優化物流運輸，提高通關的效率，為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利。

福建省委常委、秘書長吳偕林表示，今年4月至9月福建進口台灣漁產品金額年增35.9%，未來將持續優化通關流程、深化兩岸漁業合作。

宋濤還表示，大陸積極推動兩岸交流的正常化、各領域合作的常態化，率先宣布開放福建、上海居民赴台灣本島的個人遊，推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點。落實台灣同胞享受同等待遇的政策，支援福建高質量建設兩岸融合發展示範區，為台胞在大陸的學習、工作、生活創造更好的環境。

卓伯源受訪時表示，農漁產品銷陸是兩岸交流很好的基礎，具有正面象徵意義，並指重要的是「避免不必要的干擾，讓產業回歸產業，讓經濟回歸經濟」，呼籲建立長久合作機制。

台灣漁產品輸入大陸儀式23日在廈門夏商水產交易中心舉行。現場展示來自台灣的魚貨。(特派記者陳湘瑾／攝影)