我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

國造空射雄3飛彈 疑有陸製零件 中科院要求廠商交代來源

台灣新聞組╱台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國軍以「雄鷙專案」為名開發空射雄三反艦飛彈，不料中科院委請廠商製作的通訊「濾波器...
國軍以「雄鷙專案」為名開發空射雄三反艦飛彈，不料中科院委請廠商製作的通訊「濾波器」接頭竟疑似使用大陸製元件。圖為雄三飛彈發射畫面。(取材自中科院官網)

AI摘要

文章摘要整理：

國造空射雄3飛彈研製案遭指通訊測試零件疑有陸製接頭，中科院要求廠商交代來源並查驗，若無法釐清將解約，且零件尚未裝機聯測。

國軍研製的空射版雄3反艦飛彈傳出零件疑似使用中國大陸製品，引發國防供應鏈安全疑慮。中科院表示，通訊測試用濾波器的接頭在檢驗時被發現疑似陸製，已要求廠商說明並提供產地證明，若無法排除疑慮，將依規定解約。目前相關零件仍在院內環境試驗階段，尚未與通訊機及飛機進行聯測。

據中央社、中國時報報導，國軍以「雄鷙專案」研發空射版雄3飛彈，搭配國造IDF經國號戰機使用，已於今年7月在九鵬外海一帶完成實彈射擊。網路媒體風傳媒報導，空射雄3搭配的遠距通訊機，其濾波器模組疑由廠商提供大陸製品，引發外界對機敏資訊及供應鏈遭掌控的擔憂。

中科院回應，雄鷙專案通訊測試用濾波器採空腔機械式被動元件，透過金屬腔體、共振結構及接頭產生高頻濾波效果，屬精密加工零件，沒有電子料件，也不具傳輸功能。中科院強調，為加強陸製品查驗，測試時發現接頭疑似陸製，隨即通知廠商到院說明，以排除疑慮。

報導說，知情人士指出，濾波器是中科院依設計圖委託國內廠商製作，其中引發疑慮的接頭屬通用零件，價格相對便宜，序號顯示台灣及大陸均可能生產。中科院已要求廠商提出產地證明或更換零件，否則將依規定解約。

相關人士也質疑，採購原本應要求廠商不得使用陸製品，「怎麼可以讓大陸製的東西出現在遠距通訊機內」。

據報導，空射雄3是為配合IDF戰機掛載需求重新設計的飛彈系統。受限於機翼下方空間，飛彈彈體縮小、取消助推器，重量須由原先約1400公斤降至1000公斤以下，並加裝對接套件。相關濾波器則是搭配飛機擴增套件使用，並非飛彈本體零件，主要用於過濾飛彈回傳訊息中的雜訊與雜波，改善飛機與飛彈間的訊息連結。

外界關切零件來源是否造成機敏資訊外洩，中科院指出，相關零件尚未裝上通訊機，也未與飛機進行聯測，目前仍在院內環境試驗階段。後續將依廠商提出的產地資料及查驗結果，釐清零件來源，確保國防裝備供應鏈安全。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於空射雄3相關通訊測試用濾波器的接頭，檢驗時被發現疑似為中國大陸製品，外界因此擔心國防供應鏈安全與機敏資訊風險。

  • 中科院已通知廠商到院說明，要求提出產地證明或更換零件；若仍無法排除疑慮，將依規定解約，並持續查驗供應來源以確保安全。

  • 尚未。報導指出，相關零件仍在院內環境試驗階段，還沒有裝上通訊機，也沒有與飛機進行聯測，因此目前僅屬測試與查驗階段。

上一則

涉飆罵部屬、隱匿危安 遭集體申訴 台北憲兵隊長被調職調查

下一則

台網紅無照賣低價機票疑捲款逃 400人受害、有人慘被丟包海外

延伸閱讀

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處
供應「青年運動」飛彈零件？中駐葉門使館反駁稱造謠

供應「青年運動」飛彈零件？中駐葉門使館反駁稱造謠
烏克蘭經不起與川普鬧翻？媒體盤點美軍這5項能力仍難以取代

烏克蘭經不起與川普鬧翻？媒體盤點美軍這5項能力仍難以取代
可大量、高速、持續攻擊 美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈牽制中國防空

可大量、高速、持續攻擊 美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈牽制中國防空

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷