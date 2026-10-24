國造空射雄3飛彈 疑有陸製零件 中科院要求廠商交代來源

國軍以「雄鷙專案」為名開發空射雄三反艦飛彈，不料中科院委請廠商製作的通訊「濾波器」接頭竟疑似使用大陸製元件。圖為雄三飛彈發射畫面。(取材自中科院官網)

AI摘要 文章摘要整理： 國造空射雄3飛彈研製案遭指通訊測試零件疑有陸製接頭，中科院要求廠商交代來源並查驗，若無法釐清將解約，且零件尚未裝機聯測。

國軍研製的空射版雄3反艦飛彈傳出零件疑似使用中國大陸製品，引發國防供應鏈安全疑慮。中科院表示，通訊測試用濾波器的接頭在檢驗時被發現疑似陸製，已要求廠商說明並提供產地證明，若無法排除疑慮，將依規定解約。目前相關零件仍在院內環境試驗階段，尚未與通訊機及飛機進行聯測。

據中央社、中國時報報導，國軍以「雄鷙專案」研發空射版雄3飛彈，搭配國造IDF經國號戰機使用，已於今年7月在九鵬外海一帶完成實彈射擊。網路媒體風傳媒報導，空射雄3搭配的遠距通訊機，其濾波器模組疑由廠商提供大陸製品，引發外界對機敏資訊及供應鏈遭掌控的擔憂。

中科院回應，雄鷙專案通訊測試用濾波器採空腔機械式被動元件，透過金屬腔體、共振結構及接頭產生高頻濾波效果，屬精密加工零件，沒有電子料件，也不具傳輸功能。中科院強調，為加強陸製品查驗，測試時發現接頭疑似陸製，隨即通知廠商到院說明，以排除疑慮。

報導說，知情人士指出，濾波器是中科院依設計圖委託國內廠商製作，其中引發疑慮的接頭屬通用零件，價格相對便宜，序號顯示台灣及大陸均可能生產。中科院已要求廠商提出產地證明或更換零件，否則將依規定解約。

相關人士也質疑，採購原本應要求廠商不得使用陸製品，「怎麼可以讓大陸製的東西出現在遠距通訊機內」。

據報導，空射雄3是為配合IDF戰機掛載需求重新設計的飛彈系統。受限於機翼下方空間，飛彈彈體縮小、取消助推器，重量須由原先約1400公斤降至1000公斤以下，並加裝對接套件。相關濾波器則是搭配飛機擴增套件使用，並非飛彈本體零件，主要用於過濾飛彈回傳訊息中的雜訊與雜波，改善飛機與飛彈間的訊息連結。

外界關切零件來源是否造成機敏資訊外洩，中科院指出，相關零件尚未裝上通訊機，也未與飛機進行聯測，目前仍在院內環境試驗階段。後續將依廠商提出的產地資料及查驗結果，釐清零件來源，確保國防裝備供應鏈安全。