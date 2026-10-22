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相聲演員辱習近平遭撞 陸委會譴責 5嫌策劃「假車禍」檢求重刑

台灣新聞組／台北綜合22日電
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曾在表演中諷刺習近平的相聲演員黃逸豪，今年9月騎車外出購物時遭人開車撞傷，檢警查...
曾在表演中諷刺習近平的相聲演員黃逸豪，今年9月騎車外出購物時遭人開車撞傷，檢警查出全案又是一起跨境鎮壓案，新北檢今依重傷害未遂及違反個資法等罪嫌起訴5名犯案男子。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

黃逸豪因諷刺習近平遭境外人士出資策劃假車禍撞傷，檢警認定為跨境鎮壓案件，已起訴5名涉案人並求處重刑。

相聲演員黃逸豪因公開諷刺中共總書記習近平，遭大陸人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。陸委會昨表示予以最嚴厲的譴責，並警告任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，「我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！」

黃逸豪先前在相聲演出中諷刺並辱罵習近平，其後演出場地被潑糞，今年9月騎機車外出時，遭男子黃家慶開車撞傷，檢警查出背後竟有個由境外人士出資、境內人員分工策劃及執行的跨境鎮壓集團。

檢警調查，暱稱「Ｋ」的大陸人士因不滿黃逸豪言論，涉嫌以45萬元台幣(約1.4萬美元)報酬，委託鄭博軒蒐集黃個資，要求讓其「斷手斷腳」。新北地檢署昨依重傷害未遂及違反個資法等罪嫌，起訴集團成員黃家慶、鄭博軒、游幃捷、范崇豪、廖本城五人並求處重刑，幕後藏鏡人則另案偵辦中。

陸委會昨日下午發布新聞稿稱，政府鄭重警告，任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！民進黨發言人吳崢昨指出，這起事件的本質，已經近乎恐怖主義式的跨國鎮壓，所有台灣人民都絕對不能接受。陸委會副主委梁文傑昨則在個人threads帳號發文表示「相關法制實有增修之必要」。

檢察官認為，全案為中國大陸涉嫌透過跨境鎮壓，指揮台灣不法分子以極端暴力手段，打壓政治立場相左聲音的嚴重事件。

被告等人甘為境外敵對勢力效勞，意圖在台灣社會製造寒蟬效應，嚴重挑釁台灣民主法治底線，惡性極重，且預謀以具高度致命危險的車輛進行蓄意衝撞，無視他人生命安全，對國家安全、社會安定造成難以估量的危害，為捍衛國人言論與免於恐懼之自由應予嚴懲，因此對鄭男求處5年6月以上徒刑，游男5年以上徒刑，黃男4年以上徒刑，范男3年6月以上徒刑，廖男2年7月以上徒刑。

精華 FAQ

  • 他先前在相聲演出中公開諷刺並辱罵習近平，之後不僅演出場地遭潑糞，9月又在騎機車外出時被車輛蓄意衝撞，檢警認為背後與境外人士指揮有關。

  • 檢警查出有大陸人士以45萬元報酬，委託台灣人蒐集個資並策劃「斷手斷腳」式攻擊，形成境外出資、境內分工執行的跨境鎮壓集團。

  • 陸委會表達最嚴厲譴責，警告任何協助中共或其協力者的人都將依法究責；檢方則依重傷害未遂、違反個資法等罪起訴5人，並對多名被告求處重刑。

習近平 中共

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