台編預算2年8243萬邀美退將觀摩演習 港媒：試探北京底線

國防部編列今年及明年國軍漢光演習美方觀摩團來台所需預算共8243萬8000元，引發外界關切。圖為美軍人員於漢光41號演習實兵期間，在南部與部隊實地探討阻絕器材使用。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國防部公開漢光演習美方觀摩團預算，引發港媒解讀為台灣藉軍事交流向北京示警，並測試中國對台美合作的底線。

中華民國 國防部向立法院說明今年、明年的國軍漢光演習美方觀摩團來台所需預算，共編列8243萬8000元（台幣，下同，約254萬4800美元）預算。這項預算曝光，引發外界關切；香港 南華早報昨天報導，台灣此舉可能意在向北京傳達美國堅定支持台灣的訊號，也可能藉此觀察中國的反應，進一步試探北京對台美軍事合作的底線。

美國總統川普和中國大陸領導人習近平 互訪後，台灣8、9月間陸續出現有關美軍在台資訊。先是網路社群出現2025至2027財政年度「ATT美國駐台軍事訓練團增員計畫書表」；緊接著有媒體報導台方耗資4億7000萬元預算採購的「台美國防部共同合作評估案」，將有美國防部準備派其政策次長室及國防智庫「國防分析中心」專家代表來台長駐。

國防部為解凍預算，日前向立法院發函說明以「資深觀摩員年度評估暨雙方交流」軍購案為名，編列8243萬8000元預算，供今、明兩年度國軍漢光演習美軍觀摩團來台所需。雖然媒體早已率先披露漢光兵推已有美軍太平洋司令部現役將領列席，但國防部此項資訊屬官方文件，願公開說明漢光演習中台美互動模式，尤其台依美軍內規支應款項，口徑罕見開放，引發外媒關注與解讀。

國防部表示，這項「資深觀摩員年度評估暨雙方交流」案，今年（漢光42號）已執行4121萬9000元，供漢光演習期間由美方退役上將任資深觀摩員，並由太平洋司令部納編專業軍、文職人員為觀摩團來台，依訓練目標及觀察所見，提供國軍精進聯合作戰能力的建議，列入漢光演習總結報告。

國防部說，預算編列依美國防部聯合差旅規則辦理，其每日住宿及日支費標準則依美國防部差旅管理辦公室及國務院公布的海外差旅日支費標準辦理。

據了解，美軍觀摩團來台，屬美國在台協會業務，除參與兵推，也隨軍觀察國軍指揮機構依推演所下命令，並參加檢討會，總統慣例上會在行程結束後接見，軍方過去有「訪團規模愈大、愈顯美方支持台灣」觀念。不過，台美軍事交流純為台方自費採購的軍購案，並非美方無償「義助」。

上述新聞經媒體披露後，南華早報引述相關內容，並訪問台灣國際戰略學會執行長羅慶生、中華戰略前瞻協會研究員揭仲等學者，結論認為台美過去對敏感軍事交流一向低調，如今國防部罕見公開證實，顯示逐漸公開化跡象；此舉不僅可能意在向北京傳達美國堅定支持台灣的訊號，也可能藉此觀察中國大陸反應，進一步試探北京對台美軍事合作的底線。

軍事專家認為，台方揭露的資訊一定經過美方同意，可能在某種程度達到嚇阻中共的效果，美方也了解如何謹守中共的關鍵紅線。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，從近兩年預算書中可看出，台國防部開始描述相關計畫的大致內容，例如將台美共同評估的研究成果列出、交流會議也在增加，這些訊息的揭露一定都獲得美方同意。

他分析，這或許反映出美方在台從事交流、協訓的人數確實很多，基本上確實已不太容易完全遮掩。同時，美方容許台灣揭露合作細節，也凸顯雙方不但在強化作業共同性，也逐步進入計畫協調階段。

其目的，一方面要增加中共對於採取武力行動成本的計算，可形成某種程度的嚇阻效果；此外，這也可展現美方認為台海安全穩定對其國家安全的重要性，加深一旦中共對台發動軍事行動，華府決定美軍干預的可能性。