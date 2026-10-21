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台買30%天然氣…投資阿拉斯加 卓榮泰：付點代價是必要

記者王小萌屈彥辰／台北21日電
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行政院長卓榮泰（右）、經濟部長龔明鑫（左）立院備詢，卓指充裕的油源是政府長期政策...
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長龔明鑫（左）立院備詢，卓指充裕的油源是政府長期政策，分散市場則為戰略考量。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

政府擬投資阿拉斯加天然氣計畫並簽長約採購，卓榮泰與龔明鑫強調為分散風險、確保供氣穩定，必要時需承擔一定代價。

政府研擬斥資新台幣2.5兆元，買下美國阿拉斯加天然氣計畫30%產量，因涉及金額龐大且長約達20年，引發外界疑慮。行政院長卓榮泰昨天表示，若要長期穩定取得充裕來源，事前須經雙方縝密規畫，「付出一點代價是一定要的」。

國民黨立委牛煦庭昨質詢時，關切我國參與阿拉斯加天然氣開發投資案。卓榮泰表示，雙方洽談能源與關稅談判無關，美方盼多國參與，目前條件洽談中；台方為長遠穩定供應，研議採長約、大量採購，因國際油價起伏，目前尚無法算出確切金額，且合約設計等細節均未定案。針對成功機會，卓榮泰指出，國際上已有廠商爭取後續運送工作，顯示外界對開採仍具信心。

經濟部長龔明鑫說明「先談採購、再談投資」，考量中東風險較高，需強化天然氣韌性，盼該案2032年若成形可順利承接；目前採購規畫約每年600萬噸，採購談妥後才會進入投資合約，44億美元為預期投資額而非採購額，僅占整體開發案一小部分，未來會尊重中油專業評估效益。

牛煦庭提醒，該案過去曾被評為政治足球，國際評價保守，政府應審慎評估各國態度，必須向國人明確報告具體保障與優惠條件。卓榮泰表示，若要長期穩定取得充裕來源，事前經雙方縝密規畫，「付出一點代價是一定要的」。

國民黨立委黃建賓質詢，此專案要2032年供氣，未來若因為工程嚴宕造成預算增加或環評出問題，政府有退場機制？如何補足今年到2032年產生的6年空窗期？

卓榮泰表示，充裕的油源是政府長期政策，分散市場則為戰略考量，多重考量之下，阿拉斯加目前是政府全力注意且接觸，甚至期待未來有進一步更好發展的合作計畫，「我們一定會在嚴守國家利益、能源安全，也顧慮到雙方合約互惠及未來長遠發展計劃中，有進一步發展」。

龔明鑫表示，天然氣發電是台灣重要的基礎，穩定來源很重要；中東風險較高，跟美國洽簽是有必要的。

精華 FAQ

  • 主因是台灣需要長期、穩定且充裕的天然氣來源，並降低對中東等高風險地區的依賴；政府也將其視為能源分散與韌性強化的戰略布局。

  • 他表示，若要長期穩定取得充裕能源，雙方必須先縝密規畫，合約條件也仍在洽談中；在確保國家利益與能源安全前提下，付出一些代價是必要的。

  • 龔明鑫說明採「先談採購、再談投資」模式，目前規畫每年約採購600萬噸，44億美元是投資額不是採購額，並希望若2032年成形可順利接軌。

天然氣 國民黨 卓榮泰

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