遭連署辭職 台清大校長高為元：尊重每個人看法
清華大學校長高為元因帶職赴美覓職引發誠信與校譽爭議，面對院士連署要求辭職與校務會議調查，他表示尊重各方看法，事件也已波及校友捐款與校務治理。
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清華大學校長高為元因帶職赴美覓職引發誠信與校譽爭議，面對院士連署要求辭職與校務會議調查，他表示尊重各方看法，事件也已波及校友捐款與校務治理。
清華大學校長高為元先前被爆出帶職來美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義等人，連署呼籲高為元主動辭職。清大今天舉行校務會議，校務監督委員會將提出意見調查案，高為元昨天被媒體追問此事，他說，尊重每個人的看法。
本報系聯合報報導，高為元昨天下午出席清華大學與美國NuCube Energy簽署微型模組化反應器（MMR）合作協議記者會。面對媒體關心，他先是苦笑，未立即回應。
經媒體再三詢問後才表示，十分尊重言論自由，「請大家關注校務會議的結果，至於未來在校務上，我想大家都會努力把事情做好。」至於部分院士無法諒解、連署呼籲引退，他則說，仍尊重每個人的看法。
清大今天下午2時舉行校務會議，校務監督委員會將提出意見調查案，針對高為元來美覓職一事，是否損害清大校譽、影響未來校務治理領導等，若提案通過後，將透過校務資訊系統，針對教師、職員、學生與校友四族群，進行為期2周匿名抽樣調查。
據了解，目前除校監會提出的調查案，清大校務會議排定議程中，並無其他與高為元相關議案；至於現場是否有臨時動議？視會議進行程序而定。
今年8月，高為元被爆出5月通過續任清大校長僅3天，即來美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。他雖於9月10日召開說明會道歉，仍未平息怒火。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等十多位院士，月前共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退，梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值。
據台北中國時報報導，已公開表態力挺高為元的清大校友總會上周設宴，盼扮演和事佬角色，邀請14名連署要求高為元下台的中研院院士餐敘，希望藉此與院士們交流、化解歧見，但受邀院士多數不在台灣，僅林本堅、黃一農兩人出席，且院士們透過書信均重申對高為元的不滿及要求他辭職的立場。
出席餐敘的林本堅教授，也以文字敘明他認為高為元不適任校長的主要理由，包含財務不授權，還有重大政策遲遲不做決定。黃一農教授也指出，餐敘席間可感受到3位理事長出於善意，也不認同高為元的言行舉止，但更希望清大不要再受傷害，因此盼與院士交流，共同討論如何做才能解決問題。
高為元去留風波延燒至今，衝擊似乎還在擴大，昨天又傳出有校友停止一筆為數不小的捐款，退休教授李敏表示，雖然他已自清大退休，但這筆捐款合約當初由他在任內經手，因此可以證實，捐款確定已暫停，至於何時會恢復，還待校方與捐款人雙方循機制討論。
依據清大組織規程，校長除任期屆滿或自請辭職，因重大事由，校長同意權人（全校教授與副教授）三分之一以上連署，向校監會提出「去職案」事由與說明，校監會15日內完成連署審查，經校長同意權人不記名投票，達2分之以以上同意，即通過去職案，報請教育部解聘。
他在媒體追問下表示，十分尊重言論自由，也尊重每個人的看法，並請外界關注校務會議結果，強調未來校務上大家都會努力把事情做好。 校務監督委員會將提案調查高為元來美覓職是否損害清大校譽、影響校務治理領導，若通過後，還會對教師、職員、學生與校友進行匿名抽樣意見調查。 除了校內對校長去留的爭議升高，校友與院士立場也出現對立，還傳出有校友暫停一筆金額不小的捐款，顯示事件已開始衝擊校務與募款。
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他在媒體追問下表示，十分尊重言論自由，也尊重每個人的看法，並請外界關注校務會議結果，強調未來校務上大家都會努力把事情做好。
校務監督委員會將提案調查高為元來美覓職是否損害清大校譽、影響校務治理領導，若通過後，還會對教師、職員、學生與校友進行匿名抽樣意見調查。
除了校內對校長去留的爭議升高，校友與院士立場也出現對立，還傳出有校友暫停一筆金額不小的捐款，顯示事件已開始衝擊校務與募款。
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