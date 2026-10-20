美國移民簽證收緊 台灣單月減67％ 2月僅剩60張

川普政府限縮簽證，美國2026年2月僅核發約2.6萬張移民簽證，較川普就任前數年的每月平均減少一半。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府收緊合法移民審查後，美國移民簽證核發量大幅下滑，台灣2月僅60張，且規費與投資門檻也將持續上調。

紐約時報 報導，川普政府今年初大幅收緊移民 政策，導致合法移民簽證 核發數量驟減一半，寫下1930年代經濟大蕭條以來、排除新冠疫情期間的最大降幅。其中，台灣也受到波及，2月核發給台灣民眾的移民簽證僅60張，較2023至2024年每月平均180張銳減約67%。

本報系聯合報報導，根據最新數據，今年2月全美僅核發2.6萬張移民簽證，較川普上任前的每月平均5.2萬張大幅減少，以非洲與中東受到的衝擊最嚴重，穆斯林占多數的國家移民人數更暴跌逾90%。

放眼周邊地區，中國大陸2023至2024年平均每月獲核發2,160張美國移民簽證，今年2月降至1480張；日本從120張降至90張，南韓則從420張降至340張。東南亞國家呈不同走勢，新加坡從每月平均15張降至10張，印尼則維持在50張左右。相較之下，菲律賓不減反增，從每月平均2790張增加至今年2月的3340張。

另據中國時報報導，中華民國移民商業同業公會理事長王炳元說，川普上台後，業界確實感受到移民政策趨緊，尤其美國向來是國人移民的主要選擇之一，不少家庭是因考量子女教育，這群人可能因「沒辦法等那麼久」而調整移民目的地，例如加拿大、澳洲等國。

不過，王炳元說，移民美國的熱度仍在，主要因台積電赴美，或是與美有商務及 投資關係，有著「不得不去」的壓力，而美國也較願意接受這些能帶入技術與投資的移民申請者。

此外，美方不只從核發簽證源頭縮減，先前還調高多項「申請規費」，2027年1月起投資金額也將依法調高，移民者的「美國夢」不僅更貴也更難。

華夏移民顧問公司總經理張玲琪認為，這反映川普政府移民政策已從過去主要針對非法移民，進一步擴大到合法移民的審查與管理。美國並非完全不需要移民，而是正重新調整移民政策優先順序，更強調國家安全、經濟利益，以及申請人能否為美國帶來實質貢獻。

張玲琪表示，針對台灣移民簽證核發數量減少67%，並非台灣申請人核准率下降67%。這項統計主要反映海外領事館簽證核發情況，不包含美國境內透過身分調整取得綠卡案件。至於針對旅遊及學生簽證核准率下降部分，應是來自川普在限制赴美生產及入境非法工作等議題。

此外，美國國土安全部（DHS）與移民局（USCIS）已於今年9月30日公布調整投資移民（EB-5）申請規費，例如I-526E（區域中心投資人首次申請），從3,675美元翻倍到7850美元，將從今年11月30日起開始生效。

除規費上漲，據美國投資移民法規，投資金額每五年須依通膨自動調整，市場普遍預期，明年起投資移民門檻就會調高，現行鄉村地區及高失業率地區（TEA）的80萬美元投資門檻，將調升至約90萬至100萬美元；一般地區投資門檻則可能由105萬美元提高至約120萬至125萬美元。