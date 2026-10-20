資金遷徙 台對美投資近5年達305億美元 對大陸幾乎腰斬

美國川普政府上台後，台積電已承諾加碼投資美國1000億美元，讓台積電對美投資額達到1650億美元。圖為台積電在美國的第一座廠。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 受疫情、美中貿易與地緣政治影響，台灣企業近5年加速向美國布局，對美投資衝上305億美元，並明顯超越對中國大陸投資。

隨著疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈重組，台灣廠商海外布局往美國方向前進，經濟部長龔明鑫日前證實，台將在德州 設第一個園區。經濟部統計指出，過去5年台對美國投資飆升至305億美元，主要是由半導體及伺服器帶動。和前一期相較，成長284.1%，占台海外投資比重提升至20.5%，不僅大幅領先中國大陸，更一舉超越東協。

經濟部統計指出，近五年（2021年至2025年）台赴美國投資金額305億美元，大幅領先台對大陸投資191億美元，也超越東協的297億美元。

觀察近5年台對美投資總額，8成1、248億美元是製造業投資；其中以電子零組件業投資美國211億美元、電腦電子及光學製品19億美元、以及藥品製造業11億美元，可說是台業者投資美國前三大製造業。

經濟部分析，電子零組件業因台積電 持續擴大投資美國亞利桑納州廠，自2020年底至今，投審會已核定5次台積電投資及增資美國，共計240億美元。近5年電子零組件投資美國248億美元，和前一期（2016年至2020年）相較，增加176億美元，成長4.9倍。

此外，受惠於新興科技應用迅速擴展，台伺服器業者加速赴美建立生產基地，近5年電腦電子與光學製品業赴美投資19億美元，較前一期增加17億美元、增幅逾12倍。

近5年藥品製造業投資美國金額11億美元，也較上一期大幅增加10億美元，增幅近13倍。

除了美國之外，因台積電在日本熊本投資半導體，近5年台投資日本金額提升至102億美元，相較前一期58億美元，成長75.5%；占台對外投資比重達6.8%。

相形之下，近5年台業者對大陸投資則出現大撤退。2016年至2020年台對陸投資375億美元，2021年至2025年則大減至191億美元、幾乎砍半，占比由近4成驟降至12.9%，衰退49.1%。

經濟部統計指出，國內廠商持續強化海外布局，累計近5年台灣核准對外投資金額1486億美元，較上期增加545億美元，增幅57.8%。