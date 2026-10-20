中油增資買美LNG 藍委：拿錢幫美當義工
行政院擬撥補與增資中油、台電，國民黨立委質疑其中部分資金將投入阿拉斯加LNG，痛批替美國義工；經濟部則稱投資會取得股份，學者也把虧損主因指向錯誤能源政策。
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行政院擬撥補與增資中油、台電，國民黨立委質疑其中部分資金將投入阿拉斯加LNG，痛批替美國義工；經濟部則稱投資會取得股份，學者也把虧損主因指向錯誤能源政策。
行政院提出追加預算案，規畫撥補中油、台電1809億元（台幣，下同，約55億6719萬美元），以及增資中油2338億元。國民黨立委賴士葆質疑增資中油的預算有1400億元是要去投資阿拉斯加，「拿錢替美國當義工」，立法院一定嚴格審查。經濟部則強調，投資一定會有股份。
立法院經濟委員會昨舉行「中油、台電虧損之因應—『能源管理法』第五條及第五條之一之修訂」公聽會，會中除討論行政院編列追加預算撥補台電、中油案外，國民黨立委陳永康、林沛祥等人也提案修訂能源管理法，「當中油、台電公司因受國際能源成本影響，及配合國家政策而致虧損時，得否免予提撥能源基金」？
賴士葆指出，經濟部日前才說，中油要投資阿拉斯加LNG44億美元，這是拿錢替美國當義工，投資案至今都沒向國會報告，中油根本是「被賣掉還數鈔票」，如今連股東也不是，還「自帶便當去打工」，立法院一定嚴審經濟部追加預算。
但經濟部次長賴建信表示，中油增資案是為了投入國內已通過環評的投資計畫；美國阿拉斯加投資案則會依商業規則，投資也一定會取得股份。
而針對台電與中油的「虧損減免條款」，與會專家學者則大都有條件同意，但同時痛批政府能源政策錯誤才是導致虧損的主因，應從根本結構上改變。
台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，台電虧損最主要原因是來自錯誤的能源政策，「非核」增加台電發電成本。在補正能源政策、課責之前，不該再由納稅人血汗錢撥補台電虧損，必須是因國際能源成本影響所致虧損，才同意撥補。
清華大學特聘教授兼原子科學院長葉宗洸表示，反對行政院以撥補方式補助中油、台電，因為中油與台電其實都有辦法解決虧損問題，例如透過增資調整財務結構；但因過去不當的能源政策，造成台電、中油必須增資，這是民眾不能接受的。
此外，隨著疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈重組，台廠商海外布局往美國方向前進，經濟部長龔明鑫日前證實，台將在德州設第一個園區。
行政院規畫撥補中油與台電1,809億元，另增資中油2,338億元。相關預算引發立法院關注，特別是中油資金用途與是否會間接投入海外能源投資。 他質疑中油增資案中有1,400億元將用於阿拉斯加LNG投資，認為政府未先向國會完整報告，就把台灣資金拿去幫美國，形同「自帶便當去打工」。 經濟部次長賴建信表示，中油增資是為投入國內已通過環評的計畫；至於阿拉斯加投資，會依商業規則進行，且投資後一定會取得股份，不是無償支出。
精華 FAQ
行政院規畫撥補中油與台電1,809億元，另增資中油2,338億元。相關預算引發立法院關注，特別是中油資金用途與是否會間接投入海外能源投資。
他質疑中油增資案中有1,400億元將用於阿拉斯加LNG投資，認為政府未先向國會完整報告，就把台灣資金拿去幫美國，形同「自帶便當去打工」。
經濟部次長賴建信表示，中油增資是為投入國內已通過環評的計畫；至於阿拉斯加投資，會依商業規則進行，且投資後一定會取得股份，不是無償支出。
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