中油增資買美LNG 藍委：拿錢幫美當義工

立法院經濟委員會19日舉行中油、台電虧損之因應—「能源管理法」第5條及第5條之1之修訂」公聽會，經濟部次長賴建信（後）出席說明部會立場。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 行政院擬撥補與增資中油、台電，國民黨立委質疑其中部分資金將投入阿拉斯加LNG，痛批替美國義工；經濟部則稱投資會取得股份，學者也把虧損主因指向錯誤能源政策。

行政院提出追加預算案，規畫撥補中油、台電1809億元（台幣，下同，約55億6719萬美元），以及增資中油2338億元。國民黨立委賴士葆質疑增資中油的預算有1400億元是要去投資阿拉斯加，「拿錢替美國當義工」，立法院一定嚴格審查。經濟部則強調，投資一定會有股份。

立法院經濟委員會昨舉行「中油、台電虧損之因應—『能源管理法』第五條及第五條之一之修訂」公聽會，會中除討論行政院編列追加預算撥補台電、中油案外，國民黨立委陳永康、林沛祥等人也提案修訂能源管理法，「當中油、台電公司因受國際能源成本影響，及配合國家政策而致虧損時，得否免予提撥能源基金」？

賴士葆指出，經濟部日前才說，中油要投資阿拉斯加LNG44億美元，這是拿錢替美國當義工，投資案至今都沒向國會報告，中油根本是「被賣掉還數鈔票」，如今連股東也不是，還「自帶便當去打工」，立法院一定嚴審經濟部追加預算。

但經濟部次長賴建信表示，中油增資案是為了投入國內已通過環評的投資計畫；美國阿拉斯加投資案則會依商業規則，投資也一定會取得股份。

而針對台電與中油的「虧損減免條款」，與會專家學者則大都有條件同意，但同時痛批政府能源政策錯誤才是導致虧損的主因，應從根本結構上改變。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，台電虧損最主要原因是來自錯誤的能源政策，「非核」增加台電發電成本。在補正能源政策、課責之前，不該再由納稅人血汗錢撥補台電虧損，必須是因國際能源成本影響所致虧損，才同意撥補。

清華大學特聘教授兼原子科學院長葉宗洸表示，反對行政院以撥補方式補助中油、台電，因為中油與台電其實都有辦法解決虧損問題，例如透過增資調整財務結構；但因過去不當的能源政策，造成台電、中油必須增資，這是民眾不能接受的。

此外，隨著疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈重組，台廠商海外布局往美國方向前進，經濟部長龔明鑫日前證實，台將在德州設第一個園區。