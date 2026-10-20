我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

中油增資買美LNG 藍委：拿錢幫美當義工

記者林海江睿智／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院經濟委員會19日舉行中油、台電虧損之因應—「能源管理法」第5條及第5條之1...
立法院經濟委員會19日舉行中油、台電虧損之因應—「能源管理法」第5條及第5條之1之修訂」公聽會，經濟部次長賴建信（後）出席說明部會立場。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

行政院擬撥補與增資中油、台電，國民黨立委質疑其中部分資金將投入阿拉斯加LNG，痛批替美國義工；經濟部則稱投資會取得股份，學者也把虧損主因指向錯誤能源政策。

行政院提出追加預算案，規畫撥補中油、台電1809億元（台幣，下同，約55億6719萬美元），以及增資中油2338億元。國民黨立委賴士葆質疑增資中油的預算有1400億元是要去投資阿拉斯加，「拿錢替美國當義工」，立法院一定嚴格審查。經濟部則強調，投資一定會有股份。

立法院經濟委員會昨舉行「中油、台電虧損之因應—『能源管理法』第五條及第五條之一之修訂」公聽會，會中除討論行政院編列追加預算撥補台電、中油案外，國民黨立委陳永康、林沛祥等人也提案修訂能源管理法，「當中油、台電公司因受國際能源成本影響，及配合國家政策而致虧損時，得否免予提撥能源基金」？

賴士葆指出，經濟部日前才說，中油要投資阿拉斯加LNG44億美元，這是拿錢替美國當義工，投資案至今都沒向國會報告，中油根本是「被賣掉還數鈔票」，如今連股東也不是，還「自帶便當去打工」，立法院一定嚴審經濟部追加預算。

但經濟部次長賴建信表示，中油增資案是為了投入國內已通過環評的投資計畫；美國阿拉斯加投資案則會依商業規則，投資也一定會取得股份。

而針對台電與中油的「虧損減免條款」，與會專家學者則大都有條件同意，但同時痛批政府能源政策錯誤才是導致虧損的主因，應從根本結構上改變。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，台電虧損最主要原因是來自錯誤的能源政策，「非核」增加台電發電成本。在補正能源政策、課責之前，不該再由納稅人血汗錢撥補台電虧損，必須是因國際能源成本影響所致虧損，才同意撥補。

清華大學特聘教授兼原子科學院長葉宗洸表示，反對行政院以撥補方式補助中油、台電，因為中油與台電其實都有辦法解決虧損問題，例如透過增資調整財務結構；但因過去不當的能源政策，造成台電、中油必須增資，這是民眾不能接受的。

此外，隨著疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈重組，台廠商海外布局往美國方向前進，經濟部長龔明鑫日前證實，台將在德州設第一個園區。

精華 FAQ

  • 行政院規畫撥補中油與台電1,809億元，另增資中油2,338億元。相關預算引發立法院關注，特別是中油資金用途與是否會間接投入海外能源投資。

  • 他質疑中油增資案中有1,400億元將用於阿拉斯加LNG投資，認為政府未先向國會完整報告，就把台灣資金拿去幫美國，形同「自帶便當去打工」。

  • 經濟部次長賴建信表示，中油增資是為投入國內已通過環評的計畫；至於阿拉斯加投資，會依商業規則進行，且投資後一定會取得股份，不是無償支出。

上一則

民進黨批中共介選 綠委卻用大陸軟體剪影片 網友轟雙標

下一則

新聞評論／風電國家隊沉船 拖累銀行台電 政府裝沒看見

延伸閱讀

投資LNG計畫 在野黨：賴政府不能對美國要求照單全收

投資LNG計畫 在野黨：賴政府不能對美國要求照單全收
新聞評論／投資美國阿拉斯加LNG計畫 台恐又當冤大頭

新聞評論／投資美國阿拉斯加LNG計畫 台恐又當冤大頭
新聞評論/日韓都卻步的事 為何台灣勇敢蹽落去？

新聞評論/日韓都卻步的事 為何台灣勇敢蹽落去？
新聞評論╱卓榮泰作繭自縛追加預算 無異裹脅選民

新聞評論╱卓榮泰作繭自縛追加預算 無異裹脅選民

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份