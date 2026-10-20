陸生「手捏賴清德」遭逐 梁文傑：刻意挑戰規定不得不執法

「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會20日在台北舉行，陸委會副主委梁文傑在中場休息時間接受媒體聯訪。(記者張鈺琪／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台大陸生因抖音發布「手捏賴清德」照片遭驅逐並管制5年，梁文傑表示此案依整體貼文內容認定，且類似案件處置一向一致。

台灣大學一名中國大陸學生日前因在抖音 發布「手捏賴清德 」錯位照片，遭台移民署驅逐出境，並管制5年不得來台。對於處分是否過重，陸委會副主委梁文傑今（20）日上午表示，類似案件這2、3年有很多，基本上處置方式都一樣。他強調，「我們的規定就在那邊，你們來了之後要刻意挑戰這些規定，對移民署來說也就是不得不執法」。

國防安全研究院20日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，梁文傑在中場休息時間接受媒體聯訪。

有媒體詢問，政府認定這名陸生違反「對等尊嚴原則，引發社會紛擾」，而聯審會在認定違規時，主要是因為陸生的「借位手勢」還是「統一主張」？梁文傑回應，這是看他PO文的整個結構，他不是只有手勢，PO文下面還有一些hashtag（標籤），這樣整個組合起來造成的一個印象跟傳達的訊息，所以是看整體結構，不是單純只有手勢。

本報記者詢問，當事人年僅19歲，事後也已刪文道歉，陸委會認為直接採取最高5年的管制期限是否符合比例原則？梁文傑表示，類似的案件這2、3年來已經有很多了，以前比較多是遊客，也有來工作的人，現在是陸生，「基本上處置的方式都一樣」。

梁文傑指出，這類事情在過去比較少，因為以前沒有抖音等平台，但現在大陸年輕人喜歡用這些社群平台創造流量，或是吸引人家注意，所以這對移民署來說是一個蠻困擾的事情。

他說，「因為我們的規定就在那邊，你們來了之後要刻意挑戰這些規定，對移民署來說也就是不得不執法」。

針對陸生引發社會紛擾的部分是政府現在比較想處理的？梁文傑回應，他確實有造成社會紛擾啊，因為他這樣的做法在台灣社會激起正面、反面的討論，「這個和我們當初要允許你入境的宗旨是不相符的」。

另有媒體引述同樣曾遭廢止入境許可的前央視記者王志安在影片中提出質疑，如果陸生在台灣高喊「台灣獨立萬歲」，也引起社會爭議，是否也會違反交流規範？梁文傑稱，「這個我沒有辦法回答」，如果真的有學生這樣喊，會再就個案情形來看，「因為並沒有發生嘛，我不回答假設性的狀況」。

至於陸委會是否同意移民署驅逐陸生？梁文傑表示，具體的執法作為和權責是在移民署，但「我們對移民署的做法還是保持同意的」。