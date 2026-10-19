我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

台將第6度叩關CPTPP 學者：善用AI、半導體優勢

記者余弦妙洪安怡／台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會11月登場，政府將全力爭取會員國...
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會11月登場，政府將全力爭取會員國支持，但經貿學者表示，兩岸政治敏感問題仍是最大障礙。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣第6度爭取加入CPTPP，政府動員多管道遊說會員國，但學者認為兩岸政治僵局仍難突破，宜以半導體與AI優勢爭取實質合作。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會11月登場，今年由越南擔任主席國，據悉，政府已透過五大管道，全力爭取CPTPP會員國支持。但經貿學者表示，兩岸政治敏感問題仍是最大障礙，僵局恐難突破，但台灣可將半導體、AI等優勢轉化為合作籌碼，尋求可能的突破點。

已故的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣在辭職信中，提及對台灣加入CPTPP的執行「消極、敷衍」感到憂心，外界關切政府今年如何推進相關作業。台灣自2021年申請入會以來，今年已是第六度叩關，但主席國越南與中國大陸關係緊密，而兩岸僵局是CPTPP卡關的重要因素，越南曾在今年初公開支持大陸加入CPTPP，對台灣而言，今年情況更為嚴峻。

據悉，府院已全面沙盤推演，今年將以「CPTPP有台灣更強大」為主軸，強調台灣能為CPTPP加值，有助打造韌性供應鏈。

而政府已經透過五大管道爭取CPTPP成立入會工作小組，包括籌組訪問團赴越南交流，並約晤越南官員爭取支持；利用各會員國官員訪台時爭取協助支持；透過組團、各會員國公協會互訪交流等方式，維持雙方經貿合作動能；從產業及國會力量著手；推動智庫交流擴大學界友台聲量。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣入會的最大障礙仍是兩岸政治關係。過去5年，兩岸對彼此申請入會持續採取相互否定立場，使會員國擔憂大陸反應，進而擱置台灣申請案。若要打破僵局，除爭取各國支持，也須思考如何向大陸釋出訊號，尋求雙方申請案分別處理、互不干涉的可能性。

劉大年說，台灣在眾多申請經濟體中，經濟與產業條件可說相當優越，政府應善用半導體、AI及全球供應鏈關鍵地位，作為爭取CPTPP會員國支持的突破口。

他表示，考量台灣在全球半導體與AI供應鏈扮演不可或缺的角色，政府不能只強調台灣加入CPTPP必要性，更應具體向各會員國說明，台灣入會後能為其產業發展、供應鏈整合及投資合作帶來哪些實質利益，將產業競爭優勢轉化為談判籌碼。

東海大學經濟系教授邱達生也認為，台灣半導體技術優勢受到國際肯定，許多國家也希望透過投資設廠及技術合作，強化當地產業發展。政府若能提出完整戰略規畫，將半導體優勢轉化為與CPTPP會員國合作的籌碼，仍有機會尋求突破。

精華 FAQ

  • 學者認為，最大障礙仍是兩岸政治關係。過去雙方對彼此申請入會採取否定立場，讓會員國擔心中國反應，因此往往傾向擱置台灣案。

  • 政府規劃以5大管道推進，包括訪問越南、爭取官員訪台支持、促進公協會互訪、從產業與國會著手，以及透過智庫交流擴大友台聲量。

  • 學者建議台灣不要只強調入會必要性，而要具體說明可帶來的產業利益，並善用半導體、AI與全球供應鏈關鍵地位，轉化為會員國合作與投資籌碼。

越南

上一則

韓國瑜輔選又爆金句 喊高雄蓋萬里長城 引藍綠交鋒

下一則

陸客不來…台逾7成華語導遊沒團帶 被迫轉行

延伸閱讀

英國商貿大臣：不會迫於歐盟壓力對中國電動車加稅

英國商貿大臣：不會迫於歐盟壓力對中國電動車加稅
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
遠見高峰會／童子賢：AI有魔鬼一面 中間管理層恐大量消失

遠見高峰會／童子賢：AI有魔鬼一面 中間管理層恐大量消失
川習會後 台民調：71.5%認為台灣最大危機是缺乏戰略規畫

川習會後 台民調：71.5%認為台灣最大危機是缺乏戰略規畫

熱門新聞

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境