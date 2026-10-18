專家之眼／從蔡康永到沈伯洋父 打擊台獨或「介選」？

對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為沈伯洋與蔡康永事件未必只是中共介選，更可能反映台獨立場者言行落差、兩岸民意升高與商業往來的複雜影響。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 遭港媒爆料，其父仍大賺「紅錢」。將此事與先前蔡康永 遭中共 官媒不點名批判的風波對照，有些現象值得深思。

首先，根據港媒報導，沈父疑似透過「換殼交易」，左手公司被禁，就換右手公司繼續合作賺錢。沈伯洋過去對大陸台商態度強硬，先前其父遭制裁時，也強調赴陸存在風險，會勸父親不要再前往中國大陸。

這次沈伯洋除了批評中共企圖干預選舉，也指控報導抹黑，強調家族企業是與厄瓜多做生意。但陸委會已出面解釋，沈父是向中國大陸下訂單，再將貨物出口至中南美洲，「是在幫大陸的廠商賺錢」。

陸委會的解釋，其實類似過去「台灣接單、大陸生產、美國出貨」的美中台三角貿易模式。然此模式並未使大陸台商免於被抹紅，過去也鮮見陸委會為遭抹紅的台商辯護。如今沈家對「賺紅錢」的解釋，以及港媒所指的換殼交易，若確有其事，不免令人質疑其政治判斷力。

其次，無論沈伯洋或蔡康永事件，都被解讀為中共有意「介選」。蔡康永事件中，有匿名國安人士分析，中共企圖透過第三方人士、媒體，以及與藝人合作的民間企業施壓；沈伯洋事件中，無論沈本人或為其辯護者，也都指控中共意圖介選。陸委會副主委梁文傑聲稱，大陸有在聯絡一些媒體要做港媒的報導；更有媒體繪聲繪影稱，根據有關單位掌握的資訊，是中國國安部直接指揮中央台辦、香港中聯辦進行相關操作。

今年八月，民進黨賴主席曾在中常會指控，中共在北戴河會議下達介入台灣選舉的指令，當時便引發外界對相關情報真實性的質疑。這次媒體揭露的中共情報細節同樣具體，但依中共組織體制，國安部並非中央台辦及香港中聯辦的上級機關，何來直接指揮之權？相關報導實有待商榷。另綜合兩起事件，可以歸納出以下三點觀察：

首先，台灣地方自治對中央政策的影響有限，此次又僅是地方選舉，中共過去對此類選舉的介入相對有限。何況台北市政治基本盤相對穩定，沈伯洋勝選機率不高；與其說中共意圖左右選舉、「幫助蔣萬安連任」，不如說是藉機揭露台獨立場者的言行落差，削弱其政治主張的道德正當性。

其次，蔡康永事件中，大陸民間企業之所以與其切割，究竟出於政治壓力還是市場輿論，亦難以判斷。但沈父前後兩次爭議中，與其往來的大陸民企似均未見明顯反應。顯示即使存在政治壓力，也未必真正傳導至企業經營層面；對這些企業而言，維持穩定獲利的商業管道才是重要考量。

第三，兩起事件最大的差異，在於輿論發展的先後順序。沈父企業長期低調經商，直到中共出手才受到關注；蔡康永事件則是大陸網民先在社群平台掀起批評聲浪，繼而引發連鎖反應，最後才出現官媒批判。換言之，當台灣多數人將目光集中於中共官方操作時，恐怕更應注意，在兩岸政治敵意不斷螺旋升高之際，大陸民意對台態度發生的變化。

總而言之，無論蔡康永或沈伯洋事件，台灣輿論的主流解讀多是「中共介選」。然而，中共打擊沈伯洋，未必是為了左右選情，更可能是搭上其政治聲量的便車，藉由揭露台獨立場者的言行不一，打擊其政治主張的信用。至於沈父是否確如港媒所言，透過換殼交易持續與大陸企業往來？此涉及政治人物及其家族的誠信問題，沈伯洋的回應未能完全消除疑問。相較之下，中共官方對蔡康永事件的反應，較可能是順應已形成的輿論，而非從頭策動。

過去大陸民眾對台灣普遍抱持好感，近年網路輿論卻日漸出現譏諷中共對台「軟弱」的聲音，成為兩岸關係的變數。若兩岸政治敵意持續升高，台灣該擔心的即不只是中共「官方」對台政策，還有大陸民族主義情緒及對台強硬的民意壓力。