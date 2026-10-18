我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

遊艇假釣魚真走私 台美合作查獲1500公斤K他命 市值45億元

記者巫鴻瑋張宏業／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走...
行政院長卓榮泰與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人南下高雄，出席破獲跨國毒品走私案發布會。（記者巫鴻瑋／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台美執法單位根據美方情資，在高雄外海查獲帝詩號遊艇走私1500公斤K他命，市值逾45億元，並起訴船長等5人。

調查局南部機動工作站接獲美國緝毒署情資，1月間會同海巡署等單位在高雄外海攔截帝詩號遊艇，查獲市值逾45億元（台幣，下同）、共1500公斤的K他命，高雄地檢署依毒品危害防制條例起訴陳姓船長等5人。行政院長卓榮泰昨與美國在台協會處長谷立言出席緝毒表揚記者會，谷立言指美國將持續與台灣站在一起，支持台灣追求有意義的國際參與。

檢調指出，去年底接獲美國緝毒署通報，指有一批柬埔寨製毒集團的毒品將輸往台灣，調查局南機站報請雄檢指揮偵辦，專案小組監聽發現，涉案的帝詩號陳姓船長與王姓船員，暗中與鄭姓等3名同夥以「明天5點釣魚」當暗號，1月26日清晨，陳、王2人向海關申報出海釣魚，實際上，鄭姓等3名同夥早已藏身遊艇密艙內。

當天上午8時，遊艇航行至高雄外海與運毒母船碰頭，雙方為避免通訊遭監聽，在海上改以傳統「打旗號」確認身分，隨後由母船將毒品放在救生筏上，再由陳姓船長接走。

谷立言表示，若沒有台灣調查局與海巡署夥伴的專業、技能與協同努力，不可能完成緝毒，美國在台協會感謝調查局、海巡署與美國緝毒署密切合作，完成偵查與查扣。谷立言細數台美合作成果，包括聯手揭發涉及1億美元、被害人多為長者的重大詐欺洗錢案，雙方也在印太地區建立重要執法先例，支持台灣針對出口藥品打錠機必須加印序號的規範。

谷立言說，讓台灣參與國際社會，將能強化全球合作，確保有能力、負責任的夥伴都能盡1分心力，解決當今世界最迫切的挑戰，包括共同打擊跨境犯罪。卓揆表示本案是跨部會與國際合作典範，並感謝美國緝毒署提供關鍵情資。

據了解，本案檢警調歷經數月監聽，多次掌握帝詩號遊艇要出海，詎料毒梟察覺檢調的監控，多次以暗號「今天海上有風暴」、「無魚可釣」取消行動，導致線索一次又一次中斷，不少調查官以為功虧一簣。長期處於緊張高壓環境下，部分調查官身體健康出現問題，即使破案，仍有人出現幻聽、作惡夢，調查局將向行政院爭取緝毒人員醫療照護。

美國在台協會（AIT）處長谷立言肯定台美合作緝毒成果，並指美國將持續堅定支持台灣...
美國在台協會（AIT）處長谷立言肯定台美合作緝毒成果，並指美國將持續堅定支持台灣參與有意義的國際事務。（記者巫鴻瑋／攝影）

精華 FAQ

  • 調查局南部機動工作站接獲美國緝毒署情資後，會同海巡署在高雄外海攔截帝詩號遊艇，當場查獲1500公斤K他命，成功阻斷跨海運毒行動。

  • 涉案人員以「明天5點釣魚」為暗號，先向海關申報出海釣魚，實際上卻把同夥藏在遊艇密艙，再到海上與運毒母船接頭轉運毒品。

  • 此案由美國緝毒署提供關鍵情資，台灣調查局與海巡署完成偵查、攔截與查扣，展現跨國執法效率，也凸顯雙方持續打擊跨境犯罪的合作成果。

釣魚 谷立言 卓榮泰

上一則

盧秀燕跨區掛帥 2026守住首都才有2028

下一則

8分鐘快閃 彰縣長王惠美首度同台魏平政 未提選舉

延伸閱讀

美男貪上萬美金受託帶行李來台 藏海洛因逾2.8公斤

美男貪上萬美金受託帶行李來台 藏海洛因逾2.8公斤
台「緝毒英雄」助毒犯與前妻親熱 約定買百萬小提琴為報酬

台「緝毒英雄」助毒犯與前妻親熱 約定買百萬小提琴為報酬

海軍綠能光電弊案才交保 調查官再傳收賄洩密 遭羈押禁見

海軍綠能光電弊案才交保 調查官再傳收賄洩密 遭羈押禁見
「太陽花女神」劉喬安運輸一級毒品 檢方偵結起訴 最重可判死

「太陽花女神」劉喬安運輸一級毒品 檢方偵結起訴 最重可判死

熱門新聞

立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間赴復興口夜市掃街受訪。(記者林佳彣／攝影)

韓國瑜國慶脫稿批賴卓 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

2026-10-10 13:24

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台