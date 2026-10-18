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黑白集/昔惡搞馬英九 今容不下一張「拿捏」照片

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在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手...
在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句。（記者翁至成／翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

王姓台大陸生因在社群貼出賴清德錯位照片與相關標籤，遭認定有挑釁意味並被驅逐；評論則質疑台灣對政治嘲諷的容忍尺度與標準不一。

台大王姓大陸交換生在社群平台玩「小小賴清德拿下」錯位照片哏，竟把自己玩成第一個被台方驅逐出境的陸生。王生輕浮言行不可取，但此事也同樣考驗台灣社會容忍異見的韌性。

台灣以民主自由自豪，惡搞政治人物圖哏已是政治生活的日常。就以馬英九為例，僅因一句鹿茸失言就讓「馬卡茸」哏圖滿天飛，彼時綠營可曾想到總統尊嚴？

因而，王生貼文惹禍真是因「拿捏」賴總統圖像？只怕是附加的「反對台獨」、「台灣是中國的」等標籤，碰觸了賴政府逆鱗；「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」，更被上綱為有攻擊意圖。

學生在法律上並沒有犯錯的權利，但學校與社會共識也會給予較大的容錯與學習空間；何況王生事後已將貼文下架，認錯道歉，並澄清沒有傷害任何人的計畫。倘依據蔡英文的標準，「假拿捏」的王生甚至不必為其白目政治言行道歉。

王生顯然誤信台灣當前言論尺度一如民進黨過去高喊的「百分之百言論自由」，卻不知當賴政府祭出《反滲透法》瞄準境外敵對勢力時就已翻頁；連帶也使得一向勇於書寫捍衛學生校史的台大，這回面對驅逐學生的行政大棒，竟不敢敲響震聾之鐘。

台灣容忍異見的尺度，輕易就被一張陸生KUSO照「拿捏」掉，如此玻璃心，又何以支撐社會韌性？(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 內文指出，他在社群平台玩「小小賴清德拿下」的錯位照片哏，並附上「反對台獨」、「台灣是中國的」等標籤，被解讀為帶有挑釁與攻擊意圖，最後成為首位被台方驅逐出境的陸生。

  • 文章認為王生的言行確實輕浮、不可取，但他事後已下架貼文並道歉，也澄清沒有傷害他人的計畫，因此不該只從單一圖哏就升高到驅逐處分，應給學生更大的容錯空間。

  • 作者認為台灣平時能接受惡搞政治人物，但遇到涉及賴清德與統獨立場時卻反應過度，顯示容忍異見的尺度變窄，甚至出現標準不一致、玻璃心與政治審查化的疑慮。

馬英九 民進黨 賴清德

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