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陸生遭驅逐 藍營：台灣言論自由 看拿哪本護照

台灣新聞組／台北17日電
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陸籍王姓交換生遭移民署驅逐出境，台大重申重視言論自由，致力於維護開放、多元及相互...
陸籍王姓交換生遭移民署驅逐出境，台大重申重視言論自由，致力於維護開放、多元及相互尊重的校園環境。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

陸籍交換生因拍攝賴清德並發布帶有威嚇與嘲諷意味的影片遭驅逐出境，藍營質疑處分過重傷及言論自由，綠營則強調國安與元首安全不可退讓。

中國大陸籍王姓交換生拍攝賴清德總統出席活動畫面，用視角錯位營造「隔空捏頭」，發文稱要把「小小賴清德拿下」，遭移民署驅逐出境。藍營質疑，民進黨政府過去高喊「百分之百言論自由」去哪裡了，現在台灣的言論自由，還要看你拿哪一本護照、開誰的玩笑嗎？綠營則喊國安底線不容退讓。

國民黨文傳會主委陳以信表示，王男影片確實不妥，但直接驅逐出境且禁入五年恐處分過當；民主國家的總統應接受批評嘲諷，若連隔空捏頭都無法容忍，甚至以「違背對等尊嚴」為由處罰，此舉自我貶低台灣民主高度，讓台灣引以為傲的言論自由蒙羞。他反問，難道賴總統的面子，比台灣民主的面子還重要？

陳以信並自嘲，「我每天都在批評賴清德，照這個標準，我是不是也該被驅逐出境？」民主國家的總統本來就該接受批評與嘲諷。台灣驕傲的民主自由，竟然自由到連總統的頭都不能隔空捏一下。

國民黨立委林沛祥表示，不認同任何威脅言論，但民進黨過去高喊「百分之百言論自由」，如今卻因一個玩笑重罰學生，究竟是具實質危險的恐嚇，還是讓總統不高興的政治嘲諷，二者不可混淆。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，國家元首人身安全固然必須保護，但作為民主自由法治國家，公權力執法時仍應嚴守比例原則，並兼顧言論自由的界線。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，台灣雖尊重言論自由並歡迎陸生來台交流，但自由不代表可毫無分寸。該言論涉及國家元首人身安全與威嚇意味，相關機關本該依法嚴處，國安底線不容退讓。

精華 FAQ

  • 該名王姓交換生拍攝賴清德出席活動畫面，並以視角錯位營造「隔空捏頭」效果，還發文稱要把「小小賴清德拿下」，被認定有威嚇與不當意味，因此遭驅逐並禁入5年。

  • 藍營認為影片雖不妥，但直接驅逐並禁入5年可能過當，批評民進黨先前高喊言論自由，如今卻因玩笑重罰；民眾黨則主張執法應守比例原則，兼顧言論自由界線。

  • 民進黨立院黨團表示，台灣尊重言論自由，也歡迎陸生交流，但自由不代表可毫無分寸；該言論涉及國家元首人身安全與威嚇意味，屬國安底線問題，相關機關依法處理並無不當。

護照 賴清德 國民黨

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