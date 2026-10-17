經長證實：台灣產業園區將設德州 不只一座

圖為台積電在美國亞利桑納州鳳凰城廠。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 經濟部證實，台灣將與民間合作在美國設立多座產業園區，首站從德州開始，目標協助AI硬體與中小供應商建立完整供應鏈。

彭博16日刊登經濟部長龔明鑫專訪，他表示，台灣政府計畫籌資數十億美元，在美國設立產業園區，為NVIDIA輝達 （另稱英偉達）及其他人工智慧（AI）硬體業者在當地建立完整供應鏈。經濟部證實，相關園區將由民間業者共同參與投資，採取「業者出資、政府協助」模式推動。

本報系聯合報報導，龔明鑫說，該計畫將從德州 開始，首座園區建設成本最高40億美元（台幣約1274億元），協助中小型供應商赴美設廠。這些業者對輝達主要的生產夥伴台積電、鴻海 等AI伺服器組裝業者的營運，均不可或缺。

龔明鑫還說，每座園區的建設成本約20億美元（台幣約637億元）至40億美元；台灣政府將在美國設立不只一座，正與台灣區電機電子工業同業公會合作，由該公會負責籌措開發所需資金。

台積電與鴻海有能力自行籌資、管理在美國擴廠，但中小型業者未必辦得到。龔明鑫指出，台灣政府將支持有意進駐園區的供應商，包括提供貸款信用保證，並協助和美國地方及聯邦官員溝通，處理簽證及土地等需求。台灣今年與美國達成貿易協議時，承諾協助提供2500億美元的信用保證，支持企業進一步投資美國半導體供應鏈。

知情人士對彭博說，台灣已在德州取得一塊園區用地。經濟部並未證實相關細節，僅說將在適當時機對外說明。

經濟部表示，媒體報導提及的產業園區，就是與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）合作推動的海外園區計畫，相關園區將由民間業者共同參與投資。今年5月，經濟部與電電公會在美國華府簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」（MOU），當時盤點共有20家台灣廠商表達赴美投資意願，投資金額約350億美元。

政府原本就有在美國設立產業園區的想法，鴻海及緯創近來皆擴大德州布局，讓當地成為台企的熱門投資地點。就連台積電15日也公開表示，正評估在德州設立新的美國據點。

彭博此前報導，台積電考慮在達拉斯興建新的晶片廠園區。不過，被問到台積電是否已選定德州，龔明鑫答道，台積電正評估許多地點做進一步投資。他未詳述更多細節。台積電也未置評。

另據台北中國時報報導，美國總統川普不斷代台灣宣布「加碼投資美國」，外界提議乾脆拖到川普任期結束。對此，賴清德總統16日強調，台美秉持互惠立場，台灣「不會拖過就算了」，現在是東拓時機，美國301調查還在進行，會極力爭取原來談判條件。

台灣對美貿易順差預估今年又創新高，外界擔心美方是否又會對台灣加碼提出要求？由於川普任期只剩2年，也有人建議台灣應該「能拖則拖」。

賴清德昨天接受專訪坦言，今年對美貿易順差，會比去年川普提出對等關稅的時候還要高，但我們是秉持雙方互惠立場，對等關稅固然是挑戰，也是增進跟美國產業結構進一步結合的機會，「我們是抱持這個心理」。

他說，台灣產業發展過去是西進，然後南向、北合，「現在應該要東拓，是跨過太平洋跟美國進一步結合的時候」。至於台美貿易談判，我們好不容易談到關稅15％不疊加，雖然美國301調查還在進行，但「我們會極力爭取原來雙方同意的談判條件」。

經濟部長龔明鑫證實，政府計畫籌資數十億美元，在美國德州設立產業園區，每座投資最高逾千億台幣。（本報資料照片）