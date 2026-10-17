新聞評論/日韓都卻步的事 為何台灣勇敢蹽落去？

美國總統川普稱中油將投資該州天然氣管線44億美元。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評中油在財務吃緊下仍承諾投資阿拉斯加管線並大量採氣，認為日本與南韓都懂得避開風險，台灣卻可能被迫承擔高額不合理負擔。

受到川普 讚揚未必是好事，他大讚台灣在阿拉斯加的投資正是如此。川普在阿拉斯加共和黨 造勢大會上稱，中油將投資該州天然氣管線44億美元（1420億台幣），並盛讚這項「史上最大的承諾」，保證了這項計畫的成功。許多台灣民眾只聽到前面這半截訊息，但大家漏掉的後半截卻更驚人：台灣將在未來20年包下該管線30％的產能，採購金額達七、八百億美元（約2.5兆台幣），簡直是天文數字。

聽到這消息，許多民眾一定感到非常困惑。行政院剛剛以中油已在「破產邊緣」為由，編列了2000多億追加預算要幫它增資，防止其倒閉；但預算尚未通過，中油卻已在美國簽下天文數字的投資採購合約。這是中油自己不知死活？還是賴政府為了討好美國，硬把中油逼上梁山？又或者是，行政院這2000多億元的追加預算，已預藏了幫中油「洗白」財務、推它下海投資阿拉斯加的心機？

要了解這項投資採購合不合理，把美方的阿拉斯加天然氣管線計畫攤開來看一下，便知虛實。這項天然氣管線計畫，主要是要把阿拉斯加北部的「北坡油氣田」，建設一條管線一路送到該州南邊的尼基斯基港，再裝船輸往亞洲國家，全長1300公里。從太平洋北端載回天然氣，比起繞巴拿馬運河回來，自然方便許多。問題在，這個天然氣田位在北極圈附近，天然氣管線會受到永凍土融化及坡地蠕動的嚴峻挑戰，除非設計出極高抗震、抗拉伸韌性的管線，否則極易因管線錯動而爆炸，或者因施工不當影響極圈生態，因此被稱為「地獄級」工程。

正因工程相當艱鉅，美國各大油品公司對這項計畫興趣缺缺。目前，只由阿拉斯加州政府成立一家天然氣管線開發公司，再與美國能源開發商「葛倫凡集團」攜手合作。中油的投資採購計畫，便是與這兩大對象協商。值得注意的是，同樣在關稅協議中受到川普脅迫的日本和韓國，應對這項投資的態度卻與台灣截然不同。日本的作法，是在去年同意川普的「5500億美元投資包裹協定」時，即悄悄將「阿拉斯加管線」從名單中剔除，將3000億美元承諾投資在美國核能和電網的現代化，直接跳過這個大錢坑。在採購部分，也只承諾未來每年採購兩百萬噸天然氣；不像中油，一口氣承諾採購600萬噸，完全把自己賭上去。

再看南韓的態度，也比台灣明智而技巧得多。川普說，南韓將出資540億美元投資阿拉斯加天然氣管線；南韓隨即隔空打臉，稱此案還在「商業評估」階段，並非確定投資；而且，該投資備忘錄須在「滿足商業合理性、通過南韓國內法規與國會審查」的前提下，才能推進，否認了美方的片面宣布。此外，南韓政府還搬出國會當擋箭牌，以國會三月才通過《韓美戰略投資特別管理法》，規定每年對美戰略投資金額「不得超過兩百億美元」，藉此守住財政及法律底線，不讓川普予取予求。尤其荒唐的是，該計畫的總經費不過500億美元左右，川普卻要求南韓和台灣掏出那麼多錢；如此一來，美方豈非一毛錢都不必掏，在那裡數鈔票就好？

俗話說，沒必要為了喝牛奶，而去買一條乳牛。但中油的作法，正是如此。更糟的是，它買的不僅是還沒生出的乳牛，而且真正要喝牛奶（天然氣）的人是台電，而非中油。日本在談判中巧妙避開了這個錢坑，南韓則祭出國會和財政來抵擋勒索，唯獨台灣卻一馬當先蹽落去，把瀕於破產的中油推下海。這是勇敢？還是暴虎馮河？(轉載自聯合報社論)