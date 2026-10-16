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新聞幕後/台積電轉向德州 因亞利桑納州態度丕變...

記者簡永祥
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美國總統川普15日在亞利桑納州造勢，表示台積電正在興建的晶片廠「將是全球最大」。...
美國總統川普15日在亞利桑納州造勢，表示台積電正在興建的晶片廠「將是全球最大」。圖為台積電亞利桑納廠。(圖／台積電提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台積電因美國擴產需求與亞利桑納州配合度轉變，正評估赴德州設晶圓廠，但德州、Terafab合作與自建方案都尚未定案。

台積電董事長魏哲家15日證實評估赴德州設晶圓廠，雖然強調是因應客戶需求，也未講死就選德州。消息人士透露，台積電另覓廠址，關鍵是亞利桑納州政府配合度丕變，考量建廠把握度，才會將配合度高的德州納入第二處晶圓廠址考量。

魏哲家說，美國聚集台積電多數大型客戶，加上美國政府積極提供協助，因此尋找亞利桑納州以外擴產機會。但據調查，原因並非如此單純，還包括晶圓廠營運所需水電、基礎建設、人才及供應鏈能否同步到位等。

亞利桑納州幅員遼闊，台積電為何還要另尋基地？15日法說會後，媒體追問這項布局考量。台積電幕僚解釋，亞利桑納州廠房必須依工程進度逐步興建，不可能一次完成所有產能。如果未來美國需求持續擴大，需要思考是否另覓一處能夠長期擴張的大型基地。

幕僚說，確定的是「已派團隊去德州看」，並非確定設廠，其他地點也不排除，相關計畫尚未定案。

但實際情況恐怕另有隱情，據傳是過去配合度極佳的亞利桑納州政府，要台積電自行解決晶圓廠完工後所需的水電問題，若要州政府協助，須將建廠權利改由州政府負責。此舉無疑讓台積電交出建廠控制權，升高未來新廠興建完工量產時程、正式營運等變數，迫使台積電認真思考轉赴德州設廠的規畫和評估作業。

回顧台積投資亞利桑納州歷程，當地政府扮演重要推手。鳳凰城市政府先前核准約2.05億美元基礎建設協助方案，涵蓋道路約6100萬美元、供水設施3700萬美元及汙水處理約1.07億美元。

雖然亞利桑納州政府強調當地是很好的投資環境，但當地氣候乾燥，晶圓製造所需的穩定水源、電力供應，以及大量工程與技術人才，都需要長期投入。台積電雖也已規畫廠內水回收及工業再生水設施，但水電與勞動力仍是擴產必須克服的問題。

當然，計畫在德州自建晶圓廠的Terafab正好提出合作請求，成為催促台積電將德州列入評估設廠的催化劑。但台積電幕僚說，赴德州評估設晶圓廠與Terafab邀約合作並無關聯性，只是增加台積電的選項，未來不管是與Terafab合作或直接在德州設廠，晶圓廠必須由台積電負責營運，目前相關評估與討論仍在進行中。

精華 FAQ

  • 主要是因應美國客戶需求持續增加，且希望尋找亞利桑納州以外、具長期擴張空間的基地。消息人士指出，配合度較高的德州因此被納入第二處晶圓廠址評估範圍。

  • 據傳當地政府要求台積電自行解決完工後的水電問題，若要州政府協助，還需將建廠權利改由州政府負責，這使台積電擔心失去建廠控制權與時程確定性。

  • 目前僅是派團隊去德州看場址，還不是正式決定設廠，其他地點也不排除。台積電表示，與Terafab的邀約沒有直接關聯，相關評估與討論仍在進行中。

台積電 德州 亞利桑納州

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