防淪「統戰工具」…大陸紀念國父誕辰 陸委會禁台灣官員參加

陸委會副主委梁文傑15日下午主持例行記者會。（記者陳宥菘／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陸委會以防止統戰為由，明確禁止需申請赴陸的台灣官員參加孫中山160周年紀念活動，並同步就沈伯洋家族遭制裁案提出政治解讀。

陸委會昨天表示中共 最近將會辦理「孫中山先生誕辰160周年紀念活動」，政府對於凡事要申請赴陸才能許可的人員將會不予許可，換言之包含縣市首長、中央機關人員都被禁止參加。這是陸委會首度對陸方舉辦國父孫中山先生誕辰紀念活動，祭出明確禁令。

陸委會副主委梁文傑昨天在陸委會例行記者會結束之際宣布上述禁令。他說，中共將藉由上述活動做「反獨促統」宣傳，政府對申請赴陸參加孫中山先生誕辰160周年紀念大會的人員，「凡是你要申請才能許可的，這些人員我們是不予許可」，他也提醒「特定身份的人員」要遵守兩岸條例第九條之三的規定。

梁文傑表示，「各界勿與陸方在台合辦或赴陸參加160周年的相關活動」，避免淪為「統戰工具」。他說，在中華民國的立場，孫中山先生誕辰今年是161周年，「不是160周年」， 160周年的紀念活動去年我們已經辦過了，「一個人生日不可能辦兩次」。

國父孫中山先生誕辰於西元1866年11月12日（清同治五年十月初六）。大陸全國政協去年11月1日通過「關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定」。

另一方面，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋父親沈土城的公司VWAY再度遭到中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日表示，沈伯洋的父親是向中國下訂單，把貨出口到中南美洲，「這是在幫中國的廠商賺錢」，實際上是在幫中國創造外匯，強調「兩邊的觀念完全不一樣」。

他也提到，蔡康永跟沈伯洋的事情，是「中共其實根本不想讓台灣人有選擇的自由」，並指蔡康永「只是一個殺雞儆猴的例子」，認為這其實是在幫倒忙，「批判得越凶，反作用力越強」。