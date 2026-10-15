遠見高峰會／除了台積電赴美投資 台灣更要拓展全球視野

美商科克蘭資本董事長楊應超（左起）、美國哈佛大學費正清中國研究中心前執行主任艾鼎德、台北論壇基金會董事長蘇宏達，同場探討大國博弈下的美中台關係。（後為東方衛視國際記者張經義進行越洋連線）（圖／遠見雜誌提供）

AI摘要 文章摘要整理： 遠見高峰會從美中競爭、中東戰火與台積電赴美投資切入，強調台灣須兼顧經濟利益、科技優勢與安全，並以全球視野爭取戰略主動權。

面對美中競爭升溫與全球地緣政治重組，2026遠見高峰會邀集國際專家艾鼎德、楊應超、張經義，從美中關係的變動，剖析台積電 赴美投資、科技外交與中東戰火，探討台灣如何兼顧經濟利益、核心技術優勢與台海和平，深化全球連結、掌握戰略主動權，在大國博弈中尋找發展契機。

2026第24屆遠見高峰會（以下簡稱「2026遠見高峰會」）於14日盛大開幕，首日上午的第二場專題論壇「大國博弈下的美中台關係」，由台北論壇基金會董事長蘇宏達主持，這場對談聚焦在美中權力消長、台灣半導體赴美投資的政經得失，以及中東戰火揭示的美國軍事實力與盟友關係變化，深入探討台灣如何在地緣政治競逐中掌握戰略主動權，兼顧經濟利益、科技優勢與安全保障。

在這場深度對話中，集結三方重量級與談者，包括：長期參與中美交流的美國哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）前執行主任艾鼎德（Dorinda Elliott）；縱橫華爾街15年、專精半導體與全球資本市場的科克蘭資本董事長楊應超；曾在白宮第一線採訪15年、親歷中東戰火的國際記者張經義。三人從美中競爭、台美科技合作到中東局勢，剖析全球權力重組下的機會與風險，並提出台灣如何說好自己的故事、深化國際連結、守住核心技術，以及維護台海和平的思考。

艾鼎德：台灣必須把自己的故事說得更清楚

艾鼎德指出，全球權力平衡「正經歷歷史性轉變」，美中關係短期內難以根本改善。二戰以來，美國始終居於世界領導地位，中國崛起不僅挑戰其國際地位，也衝擊美國的國家認同。她認為，美中兩國皆利用民族主義凝聚民心，煽動對彼此的恐懼與憤怒。過去，美國曾視中國發展為雙贏，如今卻因中國日益強大，而視其為威脅，即使美國總統川普（Donald Trump）與習近平會面，雙方合作空間仍相當有限。

面對美中競爭，艾鼎德指出：「我認為台灣必須非常務實。」她指出，台灣一方面要成為美國「有用的伙伴」，同時避免採取刺激中國的行動。另一方面，她指出台灣擁有卓越的科技實力，台積電赴美設廠不僅具經濟意義，「在政治上更有象徵作用，這代表台灣公司是重要的經濟伙伴。」

艾鼎德指出，台灣應持續國際化，積極參與全球議題討論，從大學研究、高科技、公共衛生到人工智慧（AI），都應讓台灣專家登上國際舞台，提出觀點與解方。她強調，台灣最大的優勢，在於成熟的現代社會與蓬勃發展的民主制度，「台灣必須把自己的故事說得更清楚，」提升國際能見度，讓台灣不只是被認識，更能以思想領袖的角色，參與全球對話並發揮影響力。

艾鼎德擁有逾40年中國與亞洲觀察經驗，曾任《新聞週刊》北京、香港等地記者與駐外主管，並任職多家國際媒體。她1978年曾來台灣學中文，1980年代深入中國採訪改革開放，見證中國與世界關係的巨大轉變，並持續推動台灣研究與中美交流。

楊應超：台積電赴美，應兼顧台灣利益與科技優勢

楊應超指出，台積電赴美投資，從經濟角度看並不合理，美國半導體製造成本至少是台灣的兩倍，而且晶片仍然必須返台封測。他表示，台積電宣布對美投資總額達2650億美元，規模龐大，恐影響台灣投資、就業與經濟發展。然而，從政治角度來看，台灣是美國重要盟友，赴美設廠是「不得不做的決定」，「因為台美的關係非常好，台灣是美國很重要的盟友。」關鍵在於如何將政治需求，轉化為台灣的長期利益。

楊應超指出，台灣赴美投資，「很大一個重點是要對美國熟悉，」台灣必須先理解美國的文化、產業生態與地方特性，不能將鳳凰城（Phoenix）當成新竹科學園區。他舉台積電設廠為例，鳳凰城當地產業龍頭是英特爾（Intel），當地的人才競爭與工作文化也與台灣不同。他強調，台灣不能一味迎合美國，更要清楚表達自身需求，包括武器採購與安全保障，讓台美合作真正符合雙方利益。

楊應超提出三項建議：首先，以半導體實力推動「科技外交」，「跟美國拉好關係。」其次，堅持雙贏策略，確保對美投資同時有利台灣，避免產業與資源外移的風險。第三，善用美中科技脫鉤帶來的機會，建立台灣作為美國可信賴科技伙伴的地位。他強調，台灣必須維持至少兩個世代的技術領先，「把研發的根留在台灣，」鞏固科技競爭力，才能在國際合作中創造雙贏。

楊應超建議台灣，「不要在焦慮中被動選擇立場，」並要以根留台灣的AI算力與生態系，將台海和平轉化為全球共同利益。他提出三點建議：一是從棋子轉為棋手，掌握戰略主動權；二是正視台積電赴美投資對GDP、就業及供應鏈的衝擊，建立因應策略；三是維持至少兩個世代的技術領先，將核心研發留在台灣。他強調，最重要的是，唯有和平，才能談發展與繁榮。

楊應超現任台大國際政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長暨資深半導體分析師，曾任職高盛、瑞士信貸、法國巴黎銀行、野村、巴克萊等國際投資銀行，縱橫華爾街15年，長期追蹤科技、半導體與資本市場，兼具科技產業、投資銀行及全球資本市場的深厚經驗。

張經義：中東戰火消耗美國軍力，動搖傳統盟友關係

張經義以親身採訪經驗指出，中東戰火正動搖美國與海灣國家的傳統盟友關係。沙烏地阿拉伯多座機場遭到葉門胡塞組織（Houthi）襲擊，10日的攻擊事件甚至造成美國公民死亡，但川普遲未提出明確回應。他指出，美國長期仰賴沙烏地支撐石油美元體系，並承諾提供安全保障，如今盟友遭難卻未獲即時援助，甚至轉向與胡塞組織接觸，讓沙烏地深感失望。

張經義指出，美軍在中東多座基地與軍事設施遭受重創，正考慮調整部署。根據他引述的美方資料，美國防禦飛彈庫存僅剩約三分之一，可全球部署的驅逐艦也面臨短缺，凸顯軍事資源吃緊。

張經義表示，儘管歐巴馬政府與拜登政府都曾試圖從中東抽身，如今卻再度深陷戰事。張經義認為，反覆介入中東將持續消耗美國軍力，「短時間難以恢復實力」，也暴露美國全球軍事部署的局限。他指出，美國雖擁有強大軍力，卻未必有能力支撐長期消耗戰，「補充導彈庫存需要五年」，促使沙烏地尋求其他安全伙伴，中東國家也開始思考如何降低對美國的倚賴。

張經義指出，歷史上的葡萄牙、英國等強權，雖曾擁有先進軍力，國力卻會隨時間變化，但伊朗與阿拉伯半島始終存在。沙烏地阿拉伯推動2030願景、阿拉伯聯合大公國投入AI，伊朗人民也追求更好的生活，但都可能因戰爭而付諸流水。他感歎，建設需要數十年，毀滅卻只需幾十分鐘，鄰居又搬不走，「應把和平經營在自己的家門口。」

張經義是白宮記者協會百年來首位中文媒體成員，曾在白宮採訪15年，見證歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden）三朝政局。2025年，轉駐阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）後，持續追蹤中東局勢，並於2026年，美以伊戰爭爆發後，親歷戰火、警報與跨境撤離，從第一線記錄中東衝突的真實面貌。

蘇宏達：台灣不能只關注美國，更要深化全球連結

台北論壇基金會董事長蘇宏達蘇宏達指出，各國都有凝聚民族認同的國家神話，但也可能因此與鄰國產生衝突，化解之道在於「傾聽彼此的故事」。他認為，台灣應學會說好自己的故事，「而且要把故事說給全世界聽。」同時，他表示，赴美投資不應只著眼於出資，更要爭取對等條件，例如，要求美國金融機構共同承擔投資風險，並拓展半導體以外的合作機會，創造互利局面。

蘇宏達也強調，台灣不能只關注美國，更應深入研究中國、中東、非洲、拉丁美洲，「培養具備第一線經驗的國際人才。」他指出，台灣已具備投資全球、影響國際的能力，更應深化區域研究、拓展全球視野。他最後強調：「今天的世界不能沒有美國，但不能只有美國，我們必須了解全世界。」

精華 FAQ Q1：這場遠見高峰會的論壇主要討論哪些國際與台灣議題？ 論壇聚焦美中權力消長、台積電赴美投資的政經影響，以及中東戰火對美國軍力與盟友關係的衝擊，進一步探討台灣如何在地緣政治競逐中兼顧經濟、科技與安全。

Q2：楊應超如何看待台積電赴美投資的利弊？ 楊應超認為，從經濟面看赴美設廠成本高、未必划算，但從政治面看卻是台美關係下的必要選擇；關鍵在於爭取雙贏，把投資轉化為台灣長期利益，並把研發留在台灣。

Q3：台灣面對美中競爭與全球變局，應採取什麼策略？ 與談者一致認為，台灣要務實成為美國有用的伙伴，但不能只看美國，還要拓展對中國、中東、非洲與拉丁美洲的理解，深化國際連結、培養人才，並守住核心技術與台海和平。

v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行