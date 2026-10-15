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新聞評論／投資美國阿拉斯加LNG計畫 台恐又當冤大頭

聯合新聞網「重磅快評」
美國總統川普13日在阿拉斯加州瓦西拉發表演說。（路透）
美國總統川普13日在阿拉斯加州瓦西拉發表演說。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

本文質疑台灣投資阿拉斯加LNG計畫是否淪為高風險買單，認為政府與中油應先交代財務能力、投資報酬、供應保障與退出機制。

果然，川普說的都是真的。

美國總統川普13日在阿拉斯加州的造勢活動上表示，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，還將額外投資44億美元，確保這項計畫完工。台經濟部14日證實，中油公司已於2025年3月20日與美國簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書，表明投資及採購LNG之意願，預估投資金額最高達44億美元，每年採購600萬公噸天然氣。

也就是說，中油早在去年3月就已經簽署這項計畫的買賣暨投資意向書，但直到川普公開宣布投資金額，台人才進一步了解這項合作的規模。民眾要問，如果這個消息對台灣來說是確保能源供應的好消息，民進黨政府理應早就敲鑼打鼓，大肆宣傳，哪等得到今天？川普這項畫大餅的計畫，外界質疑很多，他也曾發言要求南韓投資，但是南韓始終未鬆口，由此可見這項計畫的高度不確定性。

更關鍵的重點在於，台灣究竟能從這項投資得到多少實質利益？尤其當投資主體中油本身處於巨額虧損狀態，中油目前的財務狀況能夠支應這麼大筆的海外投資嗎？政府應把財務評估與投資風險交代清楚，不能只強調台美合作取得重大進展，就要全民照單全收。

中油去年稅前虧損91億元台幣（約2億8265萬美元），若扣除依規定認列的125億元油氣權益減損，2025年仍有盈餘。不過，中油2024年決算虧損341.82億元，根據估算，若今年天然氣價格持續維持高檔，至今年底為止，中油累計虧損將會超過1260億元，直逼中油資本額1301億元。中油財務情況再不改善，明年恐將面臨資不抵債的風險，董事會屆時也可能必須依法採取相關處置。

這筆阿拉斯加投資案折合新台幣約1400億元，絕非小數目。在中油面臨嚴峻財務壓力的情況下，還要承擔這項海外投資，中油要投入多少自有資金、需要舉債多少？預期投資報酬率是多少？如果工程延宕、成本暴增，甚至計畫無法如期完工，損失由誰承擔？這些問題，都必須在投資條件確定前交代清楚。

當然，中油虧損並不代表所有投資都不能做。阿拉斯加LNG計畫若能提供價格合理、供應穩定的天然氣，確實可能有助於分散台灣的能源來源。阿拉斯加與台灣之間的太平洋航線，也具有不必經過巴拿馬運河的地理優勢。但這項計畫涉及長距離天然氣管線、液化設施及出口建設，投資規模龐大，工程能否按期完成、最終成本是否超出預期，都會影響投資效益。買家表達採購意願，也不等於整個計畫已經確定完工。台灣若要投資，就必須取得足夠的保障，包括明確的供應數量、價格計算機制、工程延宕的責任歸屬，以及必要時的退出機制。否則，一旦計畫生變，台灣就會面臨投資損失與能源供應落空的雙重風險。

台灣擴大採購美國能源，雖有助於分散能源來源，也可以回應美方對貿易逆差的關切，但投資決策同時背負經貿談判的政治壓力，政府更應該清楚區分商業利益與政策考量，不能為了滿足美方期待，就忽略中油的財務承受能力與台灣的長期利益。

川普曾形容「台灣很有錢」，但台灣的錢不是取之不盡。政府應該主動盤點各種能源採購與投資方案，依照價格、供應穩定性及投資報酬，決定最符合台灣利益的選項，而不是任由別人開出菜單，硬是要我們埋單。

精華 FAQ

  • 川普表示台灣同意在未來20年採購阿拉斯加LNG管線計畫30%的天然氣，並額外投資44億美元。台經濟部也證實，中油已於2025年3月20日簽署買賣暨投資意向書。

  • 因為計畫仍有高度不確定性，工程、成本與完工時程都可能變動，但台灣卻可能先投入龐大資金。若供應、價格與責任歸屬未談妥，一旦生變，損失可能由台灣承擔。

  • 作者要求政府與中油清楚交代財務承受能力、實際投資金額、舉債規模、預期報酬率，以及工程延宕或無法完工時的責任與退出機制，不能只談台美合作成果。

川普 天然氣

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