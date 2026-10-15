我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

投資LNG計畫 在野黨：賴政府不能對美國要求照單全收

台灣新聞組／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（本報資料照片）
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

中油擬參與阿拉斯加液化天然氣計畫、年購600萬噸並投資最高44億美元，引發在野黨要求公開完整評估並送交立院審查。民進黨則認為此案有助分散供應風險，最快2032年可供氣。

針對台灣中油參與阿拉斯加液化天然氣計畫一事，經濟部昨天表示，依目前規畫，合作方向包括開採後每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高44億美元。經濟部指出，此計畫有助分散天然氣運輸路線及地緣供應風險，預計最快可自2032年起進一步挹注台灣天然氣供應。

經濟部官員說，自去年3月中油於台北簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」後，經過近一年半的協商及審慎評估，中油與美國開發商取得進展。

在野黨立委要求相關單位說明細節，並將完整評估報告送交立法院審查，「賴政府不能對美方要求照單全收」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，此事牽涉今年度追加預算撥補中油，過去在野黨立委不斷提出質疑、想要進一步了解情況，「中油預算撥補跟阿拉斯加天然氣的案子，這個絕對有相關」，希望中油公司、經濟部能夠出面詳細說明，看起來是賴政府不得不選擇低頭。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團支持天然氣分散投資，荒謬的是，台灣人民竟然不知道政府要向美國採購3成天然氣，且投資高達44億美元，反而要從川普的造勢活動才能得知相關消息。她質疑，所謂的3成是指阿拉斯加天然氣產量，還是台灣進口需求？賴政府不能對美方要求照單全收，應將完整評估報告送交國會嚴格審查。

民進黨立委鍾佳濱表示，與美國簽訂能源採購必要且合理，與其向美國購買其位於墨西哥灣東岸的天然氣產能，須經過巴拿馬運河增加運輸成本，阿拉斯加是更適合的選擇。

經濟部指出，阿拉斯加液化天然氣計畫可透過太平洋航線直達台灣，預計最快可自2032年起挹注天然氣供應。

精華 FAQ

  • 依經濟部說法，合作方向包括開採後每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，並參與專案開發，預估投資金額最高44億美元，目的是分散供應風險。

  • 在野黨要求相關單位說明細節，並把完整評估報告送交立法院審查，認為政府不能對美方要求照單全收，也質疑外界對採購比例與投資內容資訊不足。

  • 經濟部與民進黨立委認為，阿拉斯加天然氣可透過太平洋航線直達台灣，較不需經巴拿馬運河，能降低運輸成本並分散地緣供應風險，最快2032年起可挹注供氣。

天然氣

上一則

沈伯洋父換殼做生意再遭陸制裁 沈：該換個題目

下一則

新聞評論／投資美國阿拉斯加LNG計畫 台恐又當冤大頭
v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行

延伸閱讀

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣、額外投資44億美元

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣、額外投資44億美元
川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣 未來20年採購800億美元

川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣 未來20年採購800億美元
川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估

川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估
阿拉斯加LNG計畫卡關 范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

阿拉斯加LNG計畫卡關 范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
v v v v v NewsA_box2_300x250 (UDN code)正式上線請刪除此行