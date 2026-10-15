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台生鮮鳳梨明年有望銷美 農民憂仍難補大陸市場缺口

記者李柏澔／台北15日電
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農業部業務報告中首次透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。(本報資料照片)
農業部業務報告中首次透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

農業部透露台灣鳳梨明年有望輸美，但外銷量自大陸禁令後大幅縮水，農民與業界憂心新市場仍難補回失去的主要出口缺口。

立法院經濟委員會昨邀農業部長陳駿季列席報告業務概況，農業部在報告中透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。台灣生鮮鳳梨外銷在2019年達高峰，出口量破5萬公噸，但中國大陸在2021年3月起禁台鳳梨後，去年外銷量近1.7萬公噸，僅約2019年時的三分之一。即使明年外銷市場新增美國，外界預料恐怕仍彌補不了大陸市場缺口。

根據農業部統計，我國生鮮鳳梨外銷2019年達5.1萬公噸，2020年也接近4.6萬公噸，其中幾乎逾9成都是銷往大陸。

但2021年3月起，大陸以檢出介殼蟲為由暫停台灣鳳梨進口，該年外銷量隨即掉至2.8萬公噸。農業部這幾年轉而開拓其他海外替代市場，除了鄰近的日本、南韓、香港、新加坡等，還包括加拿大和澳洲、紐西蘭等，其中日本這幾年一躍成為台灣主要出口國。

美國農業部動植物防疫檢疫署（ＡＰＨＩＳ）今年3月3日，於聯邦公報預告台灣鳳梨鮮果實輸美檢疫條件草案，未來只要完成我方的輸出檢疫、確認無罹染關切害蟲並取得植物檢疫證明書，鳳梨就能輸美，而且不需進行輻射照射或蒸熱檢疫處理，也不用去除冠芽，目前預告評論期已結束，待美方正式公告。

陳駿季昨報告業務概況時表示，台灣鳳梨明年有望打進美國市場，目前生物安全評估等行政作業都已完成，台灣鳳梨每年盛產的時間點落在2月到5月間，希望能在盛產前接獲美方通知。

但根據農業部統計，除了2021年大陸禁我鳳梨外銷，當年生鮮鳳梨外銷量大幅下滑到2.8萬公噸外，隨後這幾年雖積極開拓不少新興市場，2023年卻剩下1.7萬公噸，2024年雖有成長，但去年、2025年又掉到約1.7萬公噸，今年截至9月則約1.7萬公噸，都遠低於2021年前大陸市場還在時的規模。

農貿界預料，即使明年可望加入美國市場，但恐怕依舊難彌補失去大陸市場，鳳梨農高度期望政府能恢復鳳梨登「陸」。

精華 FAQ

  • 農業部表示，台灣鳳梨輸美的生物安全評估與相關行政作業已完成，美方也已預告檢疫條件草案，現待正式公告，若順利可望在明年進入美國市場。

  • 台灣生鮮鳳梨外銷在2019年達到5.1萬公噸高峰，2021年大陸禁令後降至2.8萬公噸，近年雖開拓多個新市場，但外銷量仍約1.7萬公噸，遠低於禁令前。

  • 因為過去台灣鳳梨外銷九成以上集中在大陸，市場規模遠大於日本、南韓等替代市場；即使美國開放進口，新增需求量仍可能不足以取代原本的大陸銷售量。

農業部

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