我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

沈伯洋父換殼做生意再遭陸制裁 沈：該換個題目

台灣新聞組／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親被指遭陸制裁後，換公司名稱繼續做大陸生意，沈伯洋...
民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親被指遭陸制裁後，換公司名稱繼續做大陸生意，沈伯洋問國台辦：「是不是要換個題目？」（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

中國國台辦再度制裁沈伯洋父親相關公司VWAY，指其規避先前懲戒並與陸企往來；沈伯洋則否認指控，陸委會認為此舉意在施壓選舉。

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋遭港媒大公文匯網爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」去年6月被中國大陸制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。大陸國台辦昨宣布對VWAY公司實施懲戒，沈伯洋則表示，「我們家是在厄瓜多的台商」，還建議國台辦：「是不是要換個題目？」

大陸國台辦發言人陳斌華，昨在記者會上回應香港中評社提問表示，2025年6月國務院台辦宣布對「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土成擔任負責人的兆億有限公司實施懲戒。經查，沈土成為躲避制裁，以另外一家公司VWAY名義，繼續與大陸相關企業進行貿易往來與業務合作。從中謀取經濟利益。

陳斌華稱，沈伯洋一邊鼓譟反中抗中，阻礙兩岸交流合作，一邊會同親屬，想方設法從大陸賺錢，醜陋行徑令人不齒。大陸方面絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸牟利。決定對VWAY公司實施懲戒，採取禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作等必要措施。

有台媒追問，相關指控是否有證據，以及這是否代表陸方監管出現盲區？陳回應，依法懲戒「台獨頑固分子」及其關聯企業，「始終堅持以事實為依據，以法律為準繩。發現一律查處，絕不姑息、絕不手軟。」

記者詢問，國台辦如何看待沈伯洋不點名提出質疑，「為什麼有人這麼關心我家人的生意，甚至連我們每天的行蹤，都有人願意花錢掌握？」、「每次回應這些莫須有的指控，難免又讓它們多了一些聲量。」

陳斌華重申，有關部門的查處懲戒都是以事實為依據，相信相關媒體報導已經善盡查證事實，客觀公正之責任，「你提到的這個人歷來昨是今非，變臉比翻書還快，他現在應該做的是自證清白，向台灣社會做出負責任的交代。」

沈伯洋昨表示，中國一下說他是台獨頑固分子，一下說要通緝，一下又派人來台灣跟監，現在又說「發現你爸爸的貿易怎樣怎樣」，「他們的口徑，可能自己應該先好好討論一下」，誠心建議國台辦：「是不是要換個題目？」他表示，已經澄清不知道好幾萬次，「我們家是在厄瓜多的台商」，不知為什麼可以被抹成這樣。

陸委會表示，這次中共再度制裁沈伯洋父親的公司，與去年的操作手法如出一轍；在選戰期間，對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉的惡劣作為。

大陸昨也披露，聯電創辦人曹興誠的弟弟近期在上海被拒絕入境，指曹興誠已被列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁，其本人及家屬被禁止進入大陸和香港、澳門。

陳斌華強調，「我們歡迎兩岸同胞常來常往，但對台獨分裂行徑決不姑息。」他並表示，「台獨頑固分子」破壞兩岸關係、損害同胞利益，所作所為害人害己，必遭嚴懲。

精華 FAQ

  • 國台辦稱，沈伯洋之父沈土成先前負責的兆億有限公司已被制裁，卻改以VWAY名義與大陸企業往來、合作並謀利，因此決定對VWAY採取禁止交易等懲戒措施。

  • 沈伯洋表示，陸方說法前後不一，一下稱他是台獨頑固分子，一下又提通緝與跟監，現在又扯家人生意，建議國台辦「換個題目」，並強調家人是厄瓜多台商。

  • 陸委會認為，中共在選戰期間針對特定陣營與參選人貼標籤、施加經濟壓力，手法與去年相似，明顯是在脅迫台灣社會、干擾民主選舉。

國務院 沈伯洋

上一則

蔡康永現身沈伯洋造勢場 國台辦：任何人都不能當兩面人

下一則

投資LNG計畫 在野黨：賴政府不能對美國要求照單全收
v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行

延伸閱讀

中再制裁沈父公司 陸委會批搞經濟施壓、干擾台選舉

中再制裁沈父公司 陸委會批搞經濟施壓、干擾台選舉
沈伯洋父公司遭陸制裁換殼 挨批嘴巴抗中、生意靠中

沈伯洋父公司遭陸制裁換殼 挨批嘴巴抗中、生意靠中
國台辦懲戒沈伯洋父關聯企業 沈競辦：難獲台灣人民信任

國台辦懲戒沈伯洋父關聯企業 沈競辦：難獲台灣人民信任
中方披露曹興誠弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨

中方披露曹興誠弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

2026-10-10 03:40

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
v v v v v NewsA_box2_300x250 (UDN code)正式上線請刪除此行