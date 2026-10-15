沈伯洋父換殼做生意再遭陸制裁 沈：該換個題目

民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親被指遭陸制裁後，換公司名稱繼續做大陸生意，沈伯洋問國台辦：「是不是要換個題目？」（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 中國國台辦再度制裁沈伯洋父親相關公司VWAY，指其規避先前懲戒並與陸企往來；沈伯洋則否認指控，陸委會認為此舉意在施壓選舉。

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋 遭港媒大公文匯網爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」去年6月被中國大陸制裁後，又透過另一家公司VWAY繼續在對岸做生意。大陸國台辦昨宣布對VWAY公司實施懲戒，沈伯洋則表示，「我們家是在厄瓜多的台商」，還建議國台辦：「是不是要換個題目？」

大陸國台辦發言人陳斌華，昨在記者會上回應香港中評社提問表示，2025年6月國務院 台辦宣布對「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土成擔任負責人的兆億有限公司實施懲戒。經查，沈土成為躲避制裁，以另外一家公司VWAY名義，繼續與大陸相關企業進行貿易往來與業務合作。從中謀取經濟利益。

陳斌華稱，沈伯洋一邊鼓譟反中抗中，阻礙兩岸交流合作，一邊會同親屬，想方設法從大陸賺錢，醜陋行徑令人不齒。大陸方面絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸牟利。決定對VWAY公司實施懲戒，採取禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作等必要措施。

有台媒追問，相關指控是否有證據，以及這是否代表陸方監管出現盲區？陳回應，依法懲戒「台獨頑固分子」及其關聯企業，「始終堅持以事實為依據，以法律為準繩。發現一律查處，絕不姑息、絕不手軟。」

記者詢問，國台辦如何看待沈伯洋不點名提出質疑，「為什麼有人這麼關心我家人的生意，甚至連我們每天的行蹤，都有人願意花錢掌握？」、「每次回應這些莫須有的指控，難免又讓它們多了一些聲量。」

陳斌華重申，有關部門的查處懲戒都是以事實為依據，相信相關媒體報導已經善盡查證事實，客觀公正之責任，「你提到的這個人歷來昨是今非，變臉比翻書還快，他現在應該做的是自證清白，向台灣社會做出負責任的交代。」

沈伯洋昨表示，中國一下說他是台獨頑固分子，一下說要通緝，一下又派人來台灣跟監，現在又說「發現你爸爸的貿易怎樣怎樣」，「他們的口徑，可能自己應該先好好討論一下」，誠心建議國台辦：「是不是要換個題目？」他表示，已經澄清不知道好幾萬次，「我們家是在厄瓜多的台商」，不知為什麼可以被抹成這樣。

陸委會表示，這次中共再度制裁沈伯洋父親的公司，與去年的操作手法如出一轍；在選戰期間，對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉的惡劣作為。

大陸昨也披露，聯電創辦人曹興誠的弟弟近期在上海被拒絕入境，指曹興誠已被列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁，其本人及家屬被禁止進入大陸和香港、澳門。

陳斌華強調，「我們歡迎兩岸同胞常來常往，但對台獨分裂行徑決不姑息。」他並表示，「台獨頑固分子」破壞兩岸關係、損害同胞利益，所作所為害人害己，必遭嚴懲。

精華 FAQ Q1：國台辦這次為何宣布制裁VWAY公司？ 國台辦稱，沈伯洋之父沈土成先前負責的兆億有限公司已被制裁，卻改以VWAY名義與大陸企業往來、合作並謀利，因此決定對VWAY採取禁止交易等懲戒措施。

Q2：沈伯洋對陸方的新指控如何回應？ 沈伯洋表示，陸方說法前後不一，一下稱他是台獨頑固分子，一下又提通緝與跟監，現在又扯家人生意，建議國台辦「換個題目」，並強調家人是厄瓜多台商。

Q3：陸委會如何看待這次制裁行動？ 陸委會認為，中共在選戰期間針對特定陣營與參選人貼標籤、施加經濟壓力，手法與去年相似，明顯是在脅迫台灣社會、干擾民主選舉。

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