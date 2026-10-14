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陸制裁台友邦 美：反對北京脅迫西半球

記者陳熙文／綜合報導
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對於制裁中華民國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，中國大陸外交部發言人毛寧表示，一個中...
對於制裁中華民國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，中國大陸外交部發言人毛寧表示，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

中國制裁台灣友邦兩名部長後，美國國務院公開反對北京脅迫西半球國家，並表態將與台灣及盟友共同維護安全與價值。

中國大陸外交部宣布制裁中華民國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，美國國務院昨天表示，川普政府反對中國脅迫與侵犯西半球國家。

大陸外交部發言人毛寧則回應，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎，她呼籲美方「應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重處理台灣問題，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

美國國務院於台灣時間13日答覆本報記者提問，發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，川普政府反對中國對西半球行使主權權利的國家進行脅迫與侵犯。

皮戈特指出，正如美國國務卿魯比歐所言，這裡是西半球—這是我們居住的地方，美國絕不允許區域成為對手、競爭者和敵手威脅美國安全，或者破壞美國夥伴關係的基地。皮戈特表示，美國與盟友和夥伴站在一起，包括台灣在內，共同推進我們的繁榮、安全與價值。

對於美國的強硬發言，政大外交系教授黃奎博評論，美國國務院是其貫徹「唐羅主義」的表現，換言之「美國在西半球就是老大，其他人不可以對這個地區說三道四。」

黃奎博認為，國務院此言也是「藉機固樁」，肯定西半球國家和官員對美國的支持，希望他們在未來必要的時候會與美國站在同一陣線；國務院同時也是要向美國的國際盟友表達，若他們遭到非西方國家的壓迫，美國會挺身而出。

淡江大學戰略所所長李大中表示，川普政府去年公布的國家安全戰略就強調對西半球的重視，指美國在非常短的時間內做出相對強硬的表態，對台灣來說是好事，有利於台灣鞏固與中南美洲友邦的邦交。

不過，李大中也說，美國做出如此表態，後續還要觀察北京方面是否會就此收手，認為美方的說法未必能嚇退中國大陸的作為。

精華 FAQ

  • 中國大陸外交部宣布制裁的是中華民國友邦巴拉圭與貝里斯的2位部長，作法被視為對友邦施壓，也因此引發美方公開回應與反制批評。

  • 美國國務院表示，川普政府反對中國對西半球行使主權權利的國家進行脅迫與侵犯，並強調美國不會允許該區域成為威脅美國安全的基地。

  • 學者認為，這是美國展現對西半球主導權的表現，也是在固樁與向盟友示意；對台灣有利，但北京是否收手仍要觀察，美方說法未必足以嚇退中方。

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