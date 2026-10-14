蔡康永現身沈伯洋造勢場 國台辦時隔10日定調：任何人都不能當兩面人

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，主持人蔡康永被鏡頭捕捉到人在現場。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永出席沈伯洋造勢活動後，引發中國大陸輿論與品牌切割；國台辦時隔10日表態，強調反對台獨與「兩面人」。

知名主持人蔡康永 日前現身民進黨 台北市長參選人沈伯洋 競總成立大會。針對媒體提問，中國大陸國台辦時隔10日回應，雖未點名蔡康永，但是稱任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與台獨分裂勢力勾連糾纏做兩面人。

蔡康永4日現身台北市長候選人沈伯洋成立競選總部的活動現場，引發外界關注，此舉引發大陸社群議論，合作的中國大陸電動車品牌零跑也率先發出聲明切割，並將社群上相關內容全都下架。

大陸國台辦發言人陳斌華14日在記者會上表示，「台獨頑固分子」沈伯洋所作所為人盡皆知，任何形式的台獨分裂活動都是對中華民族根本利益的嚴重損害，我們都堅決反對，「我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在大是大非問題上沒有任何模糊的空間。」

陳斌華續指，維護統一、反對台獨是全體中國人民的共同意志，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與台獨分裂勢力勾連糾纏做兩面人。

台媒追問，此事凸顯兩岸認知差異，是否還有調和的可能性和空間？

陳回應，「兩岸一家親」不是空喊的口號，而是不爭的事實。尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，台灣同胞也應該尊重大陸同胞選擇的發展道路，尊重大陸現行的司法制度。「社會制度不同，不是搞分裂的藉口，不應該成為煽動兩岸對抗、扭曲民族認同的工具，更不是統一的障礙。」

他最後表示，兩岸同胞要交流互鑑、增進互信認同等，在「一個中國」原則基礎上，「我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題，和推進祖國統一進程的有關問題，開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識。台灣同胞可以充分發表意見，積極參與到統一後的政治和社會制度的設計中。」

在國台辦今天正式回應之前，共軍宣傳平台「鈞正平」6日晚間罕見以不點名發文稱，「某些人一邊賺著大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去，早晚會付出難以承受的代價」；新華社前駐台記者經營的微信公眾號「明叔雜談」9日刊文稱，「蔡康永在原則和底線問題上挑釁大陸網民，我們是不可能原諒蔡康永的。」