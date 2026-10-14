黑白集／雙十大會外賓「精簡」 多虧史瓦帝尼撐場

外交部雙十酒會，邀請各國駐台使節到場共襄盛舉，賴清德總統（右）與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左）一起品嚐特色美食。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 今年雙十大會外賓人數縮水，僅史瓦帝尼派出大團撐場；文章並質疑外交預算雖增，邦交與理念相近國參與度卻未見提升。

今年雙十大會不一樣，國會議長和總統民主大論辯；觀禮台上的外賓群，則較以往精簡許多。外交部統計，今年共有7團、190人到訪；其中，僅史瓦帝尼就占了115人。特別的是，12個邦交國中僅史國派團來賀，亞洲團只有日本友台議員團34人。

外交部今年預算暴增三成五，林佳龍聲稱啟動「榮邦計畫」，大幅編列經費穩固邦交。但從國慶規模，看不出更濃郁的邦誼，反呈現疫情剛解封時的稀疏光景。蔡總統時代，太平洋與中美洲國家都有元首率團來台慶賀；今年則是，中南美兩名友台部長在國慶後遭陸制裁。

蔡英文 時期，貿易去中化轉為新南向；賴總統上台後，韓國、印度、印尼、馬來西亞，包括獲台灣贈海巡艦的菲律賓，都未組團赴台出席雙十慶典，改讓駐台辦事處就地與會。多個國家正重修對中關係，國安團隊所謂「理念相近國家」，還有多少樂與賴總統同框展現實質友好？

儘管邦交與非邦交國逐漸減少現身台北外交舞台，但對台灣半導體還是興致高昂。這兩年，歐美政要低調赴台經貿考察、賣軍火，絡繹不絕。在「抵抗威權」的大旗下，不談主權改談供應鏈。

林佳龍邀到不少外國好友赴台作生意，至於能否鞏固台灣的國際地位，似則未必。在雙十這個對外彰顯國家主體性的時刻，只能靠史瓦帝尼為中華民國撐場面。（轉載自聯合報）