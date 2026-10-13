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陸制裁巴拉圭、貝里斯部長 台學者：不排除影響台巴邦交

記者陳熙文／台北13日電
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政大國關中心研究員嚴震生表示，中國制裁巴拉圭部長，恐會影響台灣與巴拉圭的邦交。（...
政大國關中心研究員嚴震生表示，中國制裁巴拉圭部長，恐會影響台灣與巴拉圭的邦交。（記者陳政錄／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中國制裁台灣友邦巴拉圭與貝里斯兩名部長，學者研判貝里斯影響有限，但巴拉圭因對中經貿往來較深，可能牽動台巴邦交。

中國大陸外交部宣布制裁中華民國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，台灣政大國關中心研究員嚴震生分析，貝里斯與台邦交穩定，不過巴拉圭與中國有比較可觀的經貿往來，不能排除會影響到台灣與巴拉圭的邦交。

由於外交部長林佳龍目前不在台灣，外交部尚未針對細節進行討論，但認為此例已反映出北京試圖將政治意志延伸至境外，乃至於支持台灣的友邦官員。

淡江大學戰略所所長李大中表示，中國採取的是國際上典型的制裁手段，但他認為，可能象徵意義大於實質意義，因為台灣友邦官員在中國有資產的機會小，未來也不一定有入境中國的計畫；中國的企圖還是希望釋出政治訊號，未必對制裁官員有直接性的影響。

嚴震生指出，中國在外交上騷擾台灣工具很多，賴清德總統上回出訪友邦史瓦帝尼，被臨時取消飛行許可，就是一例；他認為，中國會祭出讓人意想不到的外交手段，讓台灣和友邦投鼠忌器。

是否會衝擊台灣與兩友邦邦交？嚴震生認為，台與貝里斯的關係穩定，巴拉圭則偶爾會傳出比較讓人緊張的訊號，巴拉圭與中國的經貿關係也比較龐大。

據中國海關總署統計，中國與巴拉圭之間去年的貿易總額為32.01億美元，其中，中方出口額為31.52億美元，進口額為0.49億美元。

知情人士指出，中國此次祭出制裁，顯示北京正將外交施壓延伸至支持台灣國際參與的友邦官員；他並指出，外交部長期蒐集、整理及追蹤中國跨境鎮壓的案例與樣態，也與理念相近國家交換資訊，種種跡象都反映北京試圖將其政治意志延伸至境外。

林佳龍近日率團訪波蘭，應邀出席第13屆「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum），人不在部內；有知情人士表示，外交部接下來勢必會拿出挺友邦的舉措，也沒有輕忽中國破懷我與友邦關係的意圖，不過恐怕要等到林佳龍返國後才會有更具體的討論。

精華 FAQ

  • 中國大陸外交部宣布制裁的是中華民國友邦巴拉圭及貝里斯的2位部長。報導指出，此舉被視為北京把外交施壓延伸到支持台灣國際參與的友邦官員。

  • 嚴震生認為，台灣與貝里斯關係穩定，受衝擊機率較低；但巴拉圭與中國有較可觀經貿往來，偶爾也出現緊張訊號，因此不排除會影響台巴邦交。

  • 外交部認為這反映北京試圖將政治意志延伸至境外，並支持台灣友邦官員。由於林佳龍外訪未返國，相關細節尚未定案，但後續預計會研議挺友邦舉措。

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