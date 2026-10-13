新聞評論／賴清德的山巔傳說 被韓國瑜的大白話攻破

賴清德總統在雙十大會以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴清德以「山巔之城」包裝台灣民主願景過於空泛，反而被韓國瑜以直白語言點破行政立法對立與民主危機。

今年雙十大會意外地不再只有元首致辭、行禮如儀，而展示了一場民主大對話。賴總統宣稱，要把台灣打造成「山巔之城」，全民團結守護民主自由和人權法治，不讓威權侵蝕普世價值；他並提醒政黨可以競爭、意見可以不同，但台灣不應被分割。相對的，立法院長韓國瑜 作為大會主席，則在同一場合呼籲朝野領袖化解分歧、凝聚共識，以台灣安全為首要目標；他更喊話賴總統要解決行政和立法對立，不能使台灣被認為是「假民主、真獨裁」。

兩人的演說一前一後登場，韓國瑜的脫稿演出，對照賴清德 的「描繪美景」，清晰映照出台灣政治的真實裂痕，折射出真實政治的極大反差。賴清德以「山巔之城」主題貫串演說，民眾對這詞彙普遍陌生，對西方國家反而意義更深。西方早期要求建立公義、互助、實踐基督信仰的誡命，乃至現代美國對自由民主與資本主義體制的優越感，山巔之城都是重要象徵。很顯然，賴清德選用這套具有國際辨識度的語言，與其是要說給台灣人聽，不如說是要說給國際社會聽。

不僅如此，賴清德更引述系列聖經故事來描摹他想像的神聖國度。他以「地上的鹽」說明台灣守護民主自由的努力，連結西方社會強調的普世價值；他也藉著「世上的光」，向世界展示台灣在關鍵科技與供應鏈中的戰略價值。賴清德用人民的生活一層層築起「山巔之城」的高度，要讓世界看見台灣的民主不僅有選擇的自由，更有解決問題、照顧人民的能力。

然而，韓國瑜卻率直地掀開了他的現實情況。賴清德在「山巔之城」膜拜的民主自由等普世價值，其實語言堆砌出來的美景；但在台灣的現實世界，這些精神卻正一點一點地消失，甚至愈來愈像是遙遠年代及遙遠國度裡的政治傳說。賴清德向世界宣告，他築成了高大壯觀的「山巔之城」；韓國瑜則提醒他要俯身察看，城腳下的民主地基是否穩固；因為台灣民主一旦被破壞，整面民主大牆會轟然倒下。事實上，大罷免、不副署等違憲之舉都已在台灣民主城牆上鑿出大洞。賴清德曾用「更大的民主」來美化大罷免，韓國瑜即直斥：那不是民主，而是政治獵殺。又如，賴清德屢屢高喊團結，但從「團結國家10講」無疾而終的經驗，他高喊團結時刻，就是國家四分五裂時。

韓國瑜的演說，不像賴清德的聖經譬喻那般文謅謅，但他的大白話卻是全民皆懂，直白說出了一般民眾的切膚之痛。當賴清德還在奢談「總統的責任，就是凝聚力量，帶領國家繼續向前」時，韓國瑜已高舉「民主萬歲」的大旗，要求直球對決。他直指，行政院卓榮泰不副署立院三讀法案，成為憲法老師教不下去的負面教材；他更直言，總統若無法解決立法和行政的對立，將衝擊國家治理及民生福祉，台灣將成為「假民主、真獨裁」。

「假民主、真獨裁」正是台灣民主之痛，會讓「山巔之城」的地基崩塌。賴清德矢言不讓威權侵蝕民主，但「獨裁假民主之名以行」，卻是台灣的現在進行式。領導人不誠懇面對自己對民主的扭曲和破壞，卻聲稱有一座「山巔之城」正巍峨興起，這註定是個殘破的傳說。賴清德用言語描繪的「山巔之城」美景，實際上禁不起現實的逐項檢驗，更像是沙漠地平線上的海市蜃樓。

賴清德企圖用聖經的故事來構築他的山巔之城，但韓國瑜的大白話，三言兩語就拆穿了這個虛構的山巔寓言。尤其，當川普逐漸背離美國作為民主自由燈塔的傳統，賴清德究竟在追隨誰的腳步呢？