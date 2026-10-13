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軍用無人機裝陸晶片 錦明實業2高層羈押

台灣新聞組／桃園13日電
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AI摘要

文章摘要整理：

錦明實業及子公司遭控在軍用無人機內使用陸製晶片與鏡頭，還以不實產地證明供國軍驗收，檢方已聲押2名高層獲准並持續偵辦。

上櫃企業錦明實業及子公司涉將陸製晶片、鏡頭裝入軍用無人機，並以不實產地證明供國軍驗收，桃園地檢署雙十前夕搜索六處地點，約談董事長蔡翔峰、副董兼總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄，檢方訊後依違反國安法等罪聲押禁見簡男、陳男二人獲准，蔡男請回。

民眾黨主席黃國昌表示，錦明實業與綠友友「創未來」存在緊密合作關係，這兩家業者在2023年獲選為「國防雷達防禦系統專案」的主要合作夥伴，「民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？」

黃國昌指出，民進黨政府先給6000萬元（台幣，下同）研發無人機反制系統，結果後來一敗塗地，竟然再加碼給9.8億元無人機反制系統標案，最後還是做不出合格的產品。

錦明實業早年以五金代工起家，曾為蘋果供應商，近年轉型發展軍用無人機，成為台灣無人機概念股，與子公司英盛國際投標國軍多項無人機採購案。

調查局掌握，錦明實業、英盛國際未遵守採購合約規定，將禁用的陸製晶片裝進國軍無人機，恐引發國安疑慮，本月8日搜索錦明、英盛及供應商傑特斯科技等6處地點，約談蔡翔峰、簡豪廷、陳揚澄及相關員工共8人到案，查扣相關物證。

檢方認為，簡豪廷、陳揚澄知軍事採購產品，原產地來自大陸地區，卻仍予交付，還偽造不實產地證明書供國軍辦理驗收，涉犯國安法、刑法偽造文書、加重詐欺取財等罪，本月9日當庭逮捕，向法院聲押禁見獲准。

法院裁定指出，簡豪廷坦承犯行，但供述與其他證人部分內容不同，簡男在本案屬於犯罪結構上層角色，訊問前曾否認犯行，有潛在共犯待調查；至於陳揚澄在調詢與偵訊時，部分供述前後不一，法院訊問時，其說法與其他證人不符，顯有串證之虞。

法院指出，簡豪廷、陳揚澄所屬公司與國軍交易次數、銷貨數量，有事實足認有反覆實施之虞，有羈押必要，裁定自9日起羈押2個月，禁止接見通信。

錦明實業昨發布重大訊息，簡豪廷經院裁定羈押，已啟動營運應變機制，董事長蔡翔峰暫代總經理職務，維持各項業務運作。

精華 FAQ

  • 調查指出，錦明實業及子公司疑將禁用的陸製晶片、鏡頭裝入國軍無人機，並以不實產地證明書辦理驗收，涉嫌違反國安法、偽造文書與加重詐欺等罪。

  • 桃園地檢署在搜索6處地點後，約談3名高層及相關員工共8人，並對簡豪廷、陳揚澄聲押禁見獲准；法院認為2人有串證與反覆實施之虞，因此裁定羈押2個月。

  • 錦明實業發布重大訊息表示，簡豪廷遭裁定羈押後，公司已啟動營運應變機制，由董事長蔡翔峰暫代總經理職務，以維持各項業務正常運作。

無人機 黃國昌 民眾黨

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