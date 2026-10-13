制裁台友邦高官／以經逼政 京對台外交空間極限施壓

巴拉圭共和國總統貝尼亞（前左二）今年5月率團訪問台灣，賴清德總統（前左）以軍禮儀式歡迎。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 中國對巴拉圭與貝里斯官員祭出制裁，表面針對個人，實則藉經濟與外交壓力逼迫台灣友邦改變立場，進一步擠壓台灣的國際空間。

中國大陸史無前例地宣布制裁台灣友邦高官，明面是針對個人，實則意圖影響該國國內政治與外交格局，壓縮其在兩岸之間採取的外交模糊空間，奪取台灣所剩無幾的友邦。

北京點名巴拉圭與貝里斯的兩位部長在涉華問題上「惡劣言行」，但細看他們只是執行國家的友台合作政策，所謂接待「台獨分子」，或與美國聯合聲明指控大陸網路攻擊，並無大陸最在意的涉疆、涉藏或辱華言行。這個制裁應是兩岸外交爭奪戰的新例與新手段。

兩名部長因為與大陸無太多連結，基本不會有太大影響，但制裁的信號多少影響兩國的國內政治與當地區域外交格局，增加他們在兩岸有關議題的決策成本。

一是內部壓力。中貝貿易額極低，但大陸已是貝里斯第二大進口來源國，依賴更多大陸便宜的各類商品；巴拉圭部分更明顯，巴拉圭的大豆、牛肉等農牧產品亟須廣闊的中國市場。由於周邊多國轉向大陸，展開更多合作與關稅優惠、基建投資後，已對他們內部形成壓力，影響友邦內部的政治和商業考量。

二是外部壓力。巴拉圭希望透過南方共同市場獲取跟中國有利的貿易合作。但大陸表明只能「二選一」，巴西總統魯拉還多次勸告巴拉圭「應該順著歷史潮流走，跟中國建交」。魯拉還施壓稱，巴拉圭的外交選擇已拖累了「南共市」整體與中國的自貿協定談判進程。

大陸此舉還劍指其餘台灣友邦，目前台灣剩餘的12個邦交國中，中南美洲就有七個，制裁措施也有針對其他台灣中南美洲邦交國的「示警作用」。

聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會早前報告指，中國已是該地區的重要貿易夥伴，也是該地區主要貿易夥伴中，出口增長最快的市場。中國正運用其愈來愈大的經濟影響力「以經逼政」，兩名拉美官員被制裁，代表的是新一起中南美洲外交警訊，北京對台北的施壓，只會更強、更新，不會有一刻鬆懈。