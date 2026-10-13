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遭中制裁 盟友巴拉圭、貝里斯兩部長堅定挺台

編譯盧思綸／綜合報導
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巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（左）與貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮...
巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（左）與貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（右）12日遭到中國制裁。(取材自@jtorresromero、@MFABelize在X平台的照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中國因巴拉圭、貝里斯維持與台灣邦交，宣布制裁兩國挺台部長；兩人皆曾多次訪台並公開支持台灣國際參與。

中國外交部12日以巴拉圭和貝里斯與台灣維持邦交為由，宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德，以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡，這是中國大陸首度制裁台灣邦交國官員。兩人此前都曾發布對台友好言論。

畢亞德10日才在X平台(前身為推特Twitter)發文祝賀台灣國慶，表示：「巴拉圭重申與台灣的友好合作關係，這段關係建立在雙方共同的價值觀與原則之上，包括人民自決權、人權及民主。」

巴拉圭「國家報」報導，畢亞德有20年以上民間科技業經驗，是科技公司E-Services合夥創辦人，曾任巴拉圭金融科技商會副會長，2023年8月總統貝尼亞就職後，出任資通訊科技部部長。

2024年3月，畢亞德應台灣政府邀請訪台，拜會時任外交部長吳釗燮，並參訪新竹科學園區與台灣半導體研究中心等機構，考察半導體產業。據巴拉圭資通訊科技部網站轉述西班牙埃菲社專訪，他當時談到兩國關係時說：「首先是支持台灣，其次才是看這對我們有什麼好處。」

2024年5月賴清德總統就職典禮，畢亞德隨同巴國總統貝尼亞出席。今年5月貝尼亞也曾訪台，雙方簽署AI算力中心合作備忘錄，目標是讓巴拉圭成為區域科技發展中心。畢亞德事後表示，這是「身為巴拉圭人的驕傲」。

馮賽卡是貝里斯執政黨「人民聯合黨」政治人物，2011年至2016年間曾任國會反對黨領袖。2020年11月總理布里仙紐上台後，他出任教育、文化、科學和技術部長；2024年1月起兼任外交與外貿部長。

馮賽卡支持台灣國際參與，曾兩度隨布里仙紐訪台。2022年3月以教育、文化暨科技部長身分名列訪團；2024年5月則赴台參加賴清德總統就職典禮。

2024年10月台灣外交部長林佳龍訪貝時，馮賽卡在聯合記者會上稱台灣一直是貝里斯「非常寶貴且始終如一的發展夥伴」，並說貝里斯是台灣自決權的「堅定盟友與支持者」。今年9月底林佳龍再度訪貝，兩人簽署外交人員訓練與交流合作協定及聯合公報。

精華 FAQ

  • 中國外交部宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德，以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡，理由是兩國持續與台灣維持邦交。

  • 畢亞德多次公開祝賀台灣國慶，強調巴拉圭與台灣的友好合作建立在自決權、人權與民主等共同價值上，且曾訪台參觀半導體產業並出席台灣重要典禮。

  • 馮賽卡曾兩度隨貝里斯總理訪台，也在與台灣官員會晤時稱台灣是貝里斯寶貴且穩定的發展夥伴，並支持台灣的國際參與與自決權。

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