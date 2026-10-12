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再爆共諜 士官涉40萬賣演習資料被捕 國防部：3年前舊案

記者程嘉文郭政芬／台北12日電
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軍中又傳共諜案，一名林姓下士涉嫌竊取國軍「陸勝」旅對抗演習的資料，並以新台幣40...
軍中又傳共諜案，一名林姓下士涉嫌竊取國軍「陸勝」旅對抗演習的資料，並以新台幣40餘萬元賣給對岸人士；示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

國軍再爆共諜案，林姓下士疑將陸勝一號機密演習資料外洩並收取40餘萬元，但國防部否認與陸勝有關，稱此為3年前舊案。

軍中又傳共諜案，國防部軍事安全總隊日前會同檢調人員，到位於新竹湖口的陸軍五四二旅，逮捕一名林姓下士。據傳他涉嫌竊取國軍「陸勝」旅對抗演習的資料，並以新台幣40餘萬元賣給對岸人士。

國防部昨晚答覆記者，否認本案與陸勝演習相關，亦無演習資訊外洩。國防部宣稱，近日之行動為三年前官兵主動檢舉之共諜案，持續清查逮捕涉案人員。

國軍地面部隊的對抗演習由來已久，通常是西部三個軍團中，兩個軍團各派一個旅（早期為師），另一軍團擔任統裁部。依據統裁者不同，代號分別為「長青」、「長泰」、「長勝」。去年起將演習代號改稱「陸勝」，由陸軍教育準則指揮部擔任統裁部。去年10月的陸勝一號，由北部五四二旅對抗中部二三四旅。今年的陸勝二號，將於本周三（14日）開始，對抗雙方是北部二六九旅與南部五六四旅，時間由去年的7天6夜，增至10天9夜。

陸勝演習的規模，高於前些年的「長字號」操演。雙方動員最大可派出兵力，各自配屬航空、特戰、心戰、後備、資通電等單位。過程標榜實兵實裝、非按預設劇本，攻防對抗過程中，廣泛使用空包彈與煙霧彈，以及剛自美軍引進的手機指揮系統（TAK），藉以驗證交戰規則、去中心化指管、小部隊任務式指揮。

消息人士指出，被查獲販售情報的林姓下士，服務於五四二旅某營支援連（營部連）。他將先前參加陸勝一號的機密演習資料對外盜賣，未依規定銷毀。

精華 FAQ

  • 案件發生在新竹湖口的陸軍五四2旅，涉案者為一名林姓下士，據報導他任職於某營支援連或營部連，日前遭軍事安全總隊會同檢調逮捕。

  • 外傳他竊取的是國軍「陸勝」旅對抗演習資料，並將先前參與陸勝1號的機密內容未依規定銷毀後對外販售，據稱換得40餘萬元給對岸人士。

  • 國防部否認本案與陸勝演習相關，也表示沒有演習資訊外洩；官方說法是近日行動源自3年前官兵主動檢舉的共諜案，現正持續清查並逮捕涉案人員。

國防部

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