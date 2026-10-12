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廈金大橋廈門段完成1.5萬噸鋼箱梁橫移施工 有望年底通車

記者陳宥菘／綜合12日電
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據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於9日完成觀音山沙灘橋1.5萬噸鋼箱梁整體...
據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於9日完成觀音山沙灘橋1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工。（圖／取自「福建發布」微信公眾號）

AI摘要

文章摘要整理：

廈金大橋廈門段觀音山沙灘橋完成1.5萬噸鋼箱梁橫移，推進後續施工與體系成形，並為2026年底海上主線通車、2027年底全線通車奠定基礎。

據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於9日完成觀音山沙灘橋1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工，為後續橋面工程、機電與交通安全設施工程施工創造了有利條件，也為推動2026年底實現海上主線橋通車奠定堅實基礎，將「搶抓施工黃金期，全力衝刺年度建設目標」。

廈金大橋分為廈門段、金門段，前者連接廈門本島、大嶝島，與即將啟用的廈門翔安國際機場，主線全長約17.34公里。大陸力爭於2026年底海上主線通車，2027年底全線通車，並在大嶝島翔安機場處預留至金門段接口。

據福建省政府新聞辦「福建發布」微信公眾號10日消息，10月9日，廈金大橋（廈門段）項目迎來又一重大進展，觀音山沙灘橋圓滿完成1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工。

文章指出，為保護濱海景觀，避免在沙灘設置橋墩，該橋梁採用魚骨梁挑起外側匝道橋設計方案。橋型為雙肋鋼箱拱橋，全長525公尺，主跨385公尺，矢高（拱高）93公尺，主線橋面及兩側匝道呈錯層式配置，最寬處近90公尺，橋面最大高差8.3公尺，整體結構複雜。

文章表示，該工程首創萬噸鋼箱梁異位拼裝整體橫移技術，即橋面鋼箱梁在南側拼裝平台完成組裝後，整體精準橫移至設計橋位。本次鋼箱梁平穩完成橫移，橋梁上部主體結構順利落位，為後續吊索張拉、體系轉換創造先決條件，橋梁將形成完整永久受力體系。

精華 FAQ

  • 工程於10月9日完成觀音山沙灘橋1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工，代表上部主體結構順利落位，為後續吊索張拉、體系轉換與永久受力體系形成打下基礎。

  • 鋼箱梁橫移完成後，可銜接橋面工程、機電工程與交通安全設施施工，也讓橋梁進入更完整的受力與施工階段，提升整體建設進度與通車準備效率。

  • 廈金大橋分廈門段與金門段，廈門段主線約17.34公里，連接廈門本島、大嶝島與翔安國際機場，目標2026年底海上主線通車，2027年底全線通車。

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