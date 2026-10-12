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美陸戰隊轉型改為守勢作戰 學者：台須獨扛解放軍

記者程嘉文／台北12日電
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中華戰略前瞻學會研究員揭仲。（本報資料照片）
中華戰略前瞻學會研究員揭仲。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

美軍陸戰隊正以濱海作戰團強化第一島鏈守勢部署，藉反艦與防空火力遲滯共軍；學者認為台海若開戰，台方初期須獨立承受攻擊，美方僅能先行提供情報與遠程打擊。

美國軍政雜誌「國家利益」文章稱，美軍將在與那國島部署反艦及防空飛彈系統。台方專家表示，此為美軍陸戰隊轉型的一部分，將重點由兩棲登陸戰，轉為守勢的火力殺傷，藉以遲滯解放軍大量穿出第一島鏈；這也代表兩岸一旦開戰，台方必須獨力持久扛住共軍攻擊，初期美方能提供的協助，恐僅限於情報與遠程火力打擊，必須等到解放軍已被削弱至相當程度，美軍主力才會接近台海。

網站「軍情與航空」總編施孝瑋說，濱海作戰團（MLR）是近年美國陸戰隊轉型的指標，從重裝打擊部隊變成高速突襲部隊。2022年以來，已將三個步兵團改編為濱海作戰團，駐地分別在夏威夷、琉球、關島。濱海作戰團沒有火砲與戰車，但裝備大量反艦飛彈，搭配防空飛彈，加上周邊警衛與支援兵力。每團官兵員額將近兩千人，約僅原本步兵團的一半。

施孝瑋指出，濱海作戰團不是用來對敵境進行兩棲作戰，而是運用可「快進快出」部署特性，必要時進駐第一島鏈島嶼，將島嶼變成一個火力據點，對周邊海域與空域發揮阻絕效果，避免或減緩島鏈被突破。

國防安全研究院委任副研究員揭仲說，濱海作戰團的成立，代表美軍在西太平洋的戰略改變。因為共軍在第一島鏈周邊範圍內的打擊火力太強，美軍不能輕言接近，必須先將主力置於第二島鏈，第一島鏈只留置濱海作戰團等小規模兵力，對共軍意欲突出島鏈的企圖，發揮阻塞與遲滯的效果。亦即美方希望用數量較少的兵力，達到控制海域的效果。

揭仲表示，如果兩岸開戰，就算美方願意支援，也不可能出現如同1996年台海危機時，美軍航空母艦直接開到台灣附近海域的狀況；台方勢必要獨立支持一段相當的時間，包括地面戰鬥。他表示，國防部長顧立雄先前曾說，要將戰備物資儲備增加至120天，道理就是如此。

他認為，戰爭初期美方的支援，可能僅限於情報與遠程火力打擊；美方或許會畫定一段安全海空域，但不可能將範圍畫到台灣門口。直到美方判斷共軍已經被消耗到相當程度，美軍主力才會向西推進。

精華 FAQ

  • 核心目標是把兵力轉為可快速進出的小型火力據點，部署反艦與防空飛彈，對共軍穿越第一島鏈的行動形成阻絕、遲滯效果，而不是再以傳統兩棲登陸作戰為主。

  • 濱海作戰團員額約2,000人，約為原步兵團的一半，且不配備火砲與戰車，改以大量反艦飛彈、防空飛彈及周邊警衛支援兵力，強調高速突襲與機動部署。

  • 專家認為，美軍初期不會像1996年那樣直接逼近台灣附近海域，而是可能先提供情報與遠程火力打擊，並劃定安全海空域；等共軍被消耗到一定程度後，美軍主力才會向西推進。

共軍 解放軍

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