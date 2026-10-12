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台灣有事 逾8成日人反對參戰 鄭麗文：台應提降低風險方案

台灣新聞組／台北12日電
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國民黨主席鄭麗文表示，台灣應主動爭取和平，為降低台海風險提出可行的解決方案。（本...
國民黨主席鄭麗文表示，台灣應主動爭取和平，為降低台海風險提出可行的解決方案。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

日本民調顯示多數民眾雖支持自衛隊入憲，卻高度反對為台灣有事參戰；鄭麗文則在日媒專訪中主張台灣應主動追求和平並降低台海風險。

日本公益財團法人「新聞通信調查會」發布最新民調顯示，近7成民眾支持自衛隊入憲，但有超過8成受訪者反對為「台灣有事」參戰。國民黨主席鄭麗文日前接受日媒專訪表示，台灣應主動爭取和平、掌握自己的未來，為降低台海風險提出可行的解決方案。

本報系聯合報報導，日本新潮社旗下、涵蓋國際政經與人文議題的數位媒體「新潮QUE」，日前刊登鄭麗文專訪。鄭在專訪中強調，國民黨追求和平、穩定的兩岸關係，是為了守護台灣的民主、自由與繁榮。

針對部分日本社會對國民黨的誤解，鄭麗文表示，國民黨一直非常重視對日關係。過去10年，國際反中氛圍升高，加上民進黨的政治操作，使國民黨被貼上不符合實際立場的標籤。她就任黨主席以來，持續加強與國際社會溝通，希望讓日本及歐美各界認識國民黨真正的樣貌，理解兩岸和平的意義。

鄭麗文表示，國民黨希望台灣不再成為「最危險的導火線」，而能為和平發揮積極作用；追求和平並非要求台灣單方面妥協，更不是犧牲民主、自由與繁榮，而是要守護這些價值；穩定、健全的兩岸關係，必須建立在相互尊重與相互理解的基礎上。

鄭麗文說，民進黨雖然高舉台灣主體性，執政結果卻使許多人不再相信台灣能夠主導自己的命運；若無法發揮自身主導權，台灣就可能淪為大國博弈的籌碼，因此必須積極追求和平，重新掌握自己的未來。

鄭麗文認為，民進黨長期過度使用「反中牌」，隨著民眾對戰爭風險的警覺提高，這套操作已開始失去效力。為了選舉利益利用對立情緒，只會將台灣推向更危險的處境。

日本前首相安倍晉三曾提出「台灣有事就是日本有事」論述，意指台灣海峽的安全與日本的國家生存與安全息息相關。但據台北中國時報引述日本「新聞通信調查會」民調顯示，近7成民眾支持自衛隊入憲，但有超過8成受訪者反對為「台灣有事」參戰。不僅如此，民調也顯示，美國被受訪者視為「世界和平威脅」的比率，大幅飆升至第2名、占26.8％，尤其高達82.5％日本民眾認為，美國總統川普「對世界有負面影響」。

報導指出，儘管有76.7％日本民眾對大陸可能對台動武感受危機，但在「若中國對台灣發動軍事攻擊，日本將如何因應」，單一最高選項為「日本絕不參與任何軍事行動，包括使用駐日美軍基地在內」（30.2％）；若加計「僅容許美軍從駐日基地發動作戰行動，自衛隊則完全不介入」（26.0％）與「自衛隊不參戰，僅提供後勤支援」（26.9％），共有高達8成以上的受訪者，對自衛隊直接參戰持否定態度。此外，僅9.9％贊成自衛隊與美軍共同作戰。

精華 FAQ

  • 民調顯示，超過8成日本受訪者反對自衛隊直接參戰；最多人主張日本絕不介入軍事行動，或僅限美軍作戰、自衛隊後勤支援，顯示民意明顯傾向避免捲入衝突。

  • 鄭麗文強調，台灣應主動爭取和平、掌握未來，並提出可行方案降低台海風險。她認為追求和平不是妥協，而是守護民主、自由與繁榮，避免台灣淪為大國博弈籌碼。

  • 鄭麗文表示，國民黨一直重視對日關係，但因國際反中氛圍與民進黨政治操作，外界出現誤解。她上任後持續向日本與歐美溝通，希望讓各界理解國民黨真正立場與兩岸和平意義。

鄭麗文 台灣有事 日本

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