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賴清德提打造「山巔之城」 人民日報：可笑、可鄙、可悲

台灣新聞組／台北11日電
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中華民國總統賴清德10日在國慶演說中提出，要打造台灣成為「山巔之城」。（記者曾原...
中華民國總統賴清德10日在國慶演說中提出，要打造台灣成為「山巔之城」。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德提出打造「山巔之城」後，人民日報以「可笑、可鄙、可悲」強烈抨擊，指其渲染威脅、鼓動對立，並稱美方對台獨支持趨淡。

中華民國總統賴清德10日國慶演說提出要打造台灣成為「山巔之城」。對此，中共中央黨報人民日報11日發表評論稱，賴清德講話再度渲染「大陸威脅」，煽動兩岸對立對抗，罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測。尤其是講話中突出強調打造所謂「山巔之城」，「不過是賴清德自我炮製的又一個幻想與迷夢，可笑、可鄙、可悲」。

人民日報11日在四版發表署名「鍾一平」的文章，評論賴清德總統10日演說。「鍾一平」是人民日報於2024年5月新推出的評論欄目，主要聚焦於批評賴清德與北京眼中的台獨勢力。

「鍾一平」11日的文章稱，賴清德的「山巔」，是黨派私利的「山巔」、是台獨分子的「山巔」，與普通台灣民眾沒有任何關係。文章並稱，賴清德從來不是什麼築山造城的人，而是不折不扣的「和平破壞者」「危險製造者」「戰爭煽動者」。

文章指出，「賴清德嘴上喊的是打造『山巔之城』，手上做的卻是把台灣一寸寸改造成戰場，把年輕人一步步推入火坑，把2300萬台灣同胞往火藥桶裡塞」。

「鍾一平」表示，今年以來，中美兩國元首在北京和華盛頓的會晤對外釋放了重要信息：實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。在台灣問題上，美方重視中方關切，認識到維護台海和平穩定是雙方最大公約數，而台獨是中美共同的敵人，管控台獨是中美構建建設性戰略穩定關係的關鍵一環。

文章並指，從川普明確表示不希望看到有人走向獨立，到美政府官員要求台灣官員減少訪美、不要成為推進中美關係的「絆腳石」，再到美國智庫最新民調顯示支持美軍出兵台海的比例大幅下降，都說明美方拒絕為台獨背書、拒絕當台獨靠山的立場越來越清晰。

文章最後強調，中共堅決打擊台獨分裂勢力，是一以貫之的態度，更是言出必行的行動。「任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都必將遭到包括台灣同胞在內的中國人民一致反對，任何企圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾得粉碎」。

精華 FAQ

  • 他在10日國慶演說中表示，要把台灣打造為「山巔之城」，希望以此展現台灣的發展方向與國際形象，但這番說法隨即遭到人民日報強烈批評。

  • 人民日報指控賴清德刻意渲染「大陸威脅」，煽動兩岸對立，並形容「山巔之城」只是其自我炮製的幻想與迷夢，直斥其言論可笑、可鄙、可悲。

  • 評論稱美方對台獨背書的立場越來越模糊，從川普表態、官員要求台灣減少訪美，到民調顯示支持出兵台海下降，並強調中共將持續打擊台獨分裂勢力。

中華民國 賴清德 中共

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