我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

學者：賴政府不宜再說空話 應同時管理對美、陸關係降風險

記者屈彥辰、特派記者陳湘瑾／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會在總統府前舉行，圖為三軍儀隊表演。（記者胡...
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會在總統府前舉行，圖為三軍儀隊表演。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德國慶談話強調防衛與對話並行，引發兩岸學者對史觀與路線的不同解讀；台灣學者呼籲政府同步管控對美、對陸關係，以降低台海風險。

賴清德總統今年的國慶演說再指中國為台灣威脅外，也強調增加國防投資是為嚇阻戰爭而非挑釁，自我防衛也非放棄對話。台灣學者建議，應同時管理對美與對陸關係，以降低風險，放寬兩岸不涉政治前提的交流，以避免誤判。

大陸學者、上海台灣研究所所長倪永杰表示，賴清德演說帶有強烈選舉動員色彩，且幾乎未提及中華民國歷史，且直呼中國，「挑釁意味非常濃」。有關二戰歷史方面，他表示，當初是中美盟軍共同抗日，賴清德的說法是站在日本軍國主義一邊，要挑釁戰後國際秩序，完全站在中華民族反面。

倪永杰表示，中美建設性戰略穩定關係對台獨會是重磅打擊。中美的未來是中美共管台灣海峽，尤其是美國要管束台獨。

政治大學外交系教授黃奎博表示，美中正透過密切戰略對話管理競爭、降低風險，賴政府不宜再說空話，須同時妥善管理對美與對陸關係以降低自身風險。

黃奎博表示，若我方一方面藉半導體與軍購向美方輸誠交心卻不可得，另一方面又以「務實台獨工作者」觀點升高兩岸風險，政府應據實告知民眾風險，而非自認站在道德制高點便能在國際上得道多助。

黃奎博說，民進黨政府逐漸放棄中華民國在二戰的話語權，恐使台灣在美中關係中，喪失切入與強調自身貢獻的利基。

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，賴總統談話提及二戰史觀，主要是回應先前「川習二會」談及美中抗日歷史時我方對代表性的質疑，至於強調守勢國防，則是在美對台軍售延宕下重申一貫立場。建議應加強兩岸對話，政府可採「硬增國防、軟推交流」雙軌策略，多放開民間不涉政治前提的交往，以有效避免誤判。

精華 FAQ

  • 他一方面再度指出中國是台灣威脅，另一方面強調增加國防投資是為了嚇阻戰爭而非挑釁，並表示自我防衛不等於放棄對話，整體基調是防衛與溝通並行。

  • 學者主張賴政府不能只喊口號，應同時妥善管理對美與對陸關係，並放寬兩岸不涉政治前提的民間交流，透過降低誤判與摩擦來減少整體風險。

  • 倪永杰認為賴清德談話帶有強烈選舉動員色彩，幾乎未提中華民國歷史且直接稱中國，挑釁意味濃厚；他也批評其二戰史觀立場偏頗，試圖衝擊戰後秩序。

中華民國 賴清德 日本

上一則

CT候檢長達168天 放射師荒成醫療瓶頸 爆插隊亂象

下一則

賴清德說明台灣定位 府方人士：凸顯兩岸體制差異

延伸閱讀

賴清德國慶講話幾乎不提中華民國歷史 中學者：挑釁意味非常濃

賴清德國慶講話幾乎不提中華民國歷史 中學者：挑釁意味非常濃
賴清德國慶演說指中國是威脅 學者籲軟硬策略兼施避誤判

賴清德國慶演說指中國是威脅 學者籲軟硬策略兼施避誤判
解析賴清德國慶演說 國安官員：呈現與北京不同格局

解析賴清德國慶演說 國安官員：呈現與北京不同格局
鄭麗文籲賴清德恢復兩岸溝通 強調台灣不必美中二選一

鄭麗文籲賴清德恢復兩岸溝通 強調台灣不必美中二選一

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事