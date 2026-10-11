美樂見賴清德承諾穩定 陸批台獨本色表演

清德總統10日在國慶大會談論經濟成長數字與民生福利政策，還說「經濟的光，也必須照進人民的生活」。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美國官員肯定賴清德國慶談話維持和平的表述，但國台辦強烈反批其為台獨表演；外媒則普遍關注台灣在川習互動下的安全壓力。

針對賴總統最新的國慶談話內容，路透10日引述一位匿名美國高官報導，美方樂見賴總統承諾維持台海和平穩定，「一篇例行的演說不是（北京）採取侵略性或脅迫行動的理由」。大陸國台辦則表示，賴清德 渲染大陸威脅，所謂「民主對抗威權」是虛假敘事，國台辦強調「一個中國」原則是二戰後國際秩序的重要組成部分，並將要堅決打擊台獨分裂勢力。

國台辦發言人張晗昨天以答記者問方式回應表示，賴清德的講話，罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測，是其作為務實台獨工作者的本色表演。

張晗表示，賴清德在講話中頑固抱持台獨分裂思維，渲染大陸威脅，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，妄圖以武謀獨、倚外謀獨，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

在二戰史觀方面，張晗稱，世界上只有一個中國，這是真正的台海現狀。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。台灣的前途只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。

她表示，「我們（大陸）將堅持一個中國原則和九二共識，廣泛團結台灣各界同胞，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。我們將秉持兩岸一家親理念，深化兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一大業和民族復興偉業」。

英國經濟學人報導，賴清德總統今年的演說，處於比去年更不確定的背景下，即美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的關係愈來愈親密。

該報導提到，5月在北京、9月在華府已有兩次「川習會」；川普形容美國對台軍售是美中貿易會談時「非常好的談判籌碼之一」；川普親赴華府近郊的機場迎接習近平夫婦，美中也同意延長貿易休兵至明年1月；反觀對台軍售仍遭擱置。川普交易式言行的口吻及調子，正加劇台灣深深的焦慮。

路透報導則點出，前年賴總統首次發表國慶演說後，大陸就舉行圍台軍演，但去年國慶演說後沒有。美聯社報導，台灣仍是美中緊張的來源之一，賴總統提到要「結合」印太民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。彭博報導，結合的說法旨在確保，台灣的安全利益不會在美中互動下遭邊緣化。

法新社報導聚焦美國對台支持。美台雖斷交近50年，但來自華府的支持對台北仍極為重要。川普上述的「對台軍售籌碼論」在全球敲響警鐘。台灣正待川普批准包括「愛國者」飛彈的140億美元對台軍售案。

日本兩大通訊社也有相關報導。共同社報導，賴總統強調要尊重台灣人民生存的權利。這被認為旨在不讓台灣問題淪為美中交易的材料。

時事通信社報導，賴總統這次演說重申「不統、不獨」的維持現狀，其背景是台灣的民意及輿論和川普政府目前均支持此一立場；雖點名大陸，即「中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀」，但通篇採取的口吻及調子，在對中姿態上有所克制。其原因可能是受今年底前川習還要會，而川普重視和習近平對話的氣氛影響。