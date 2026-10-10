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賴清德國慶講話幾乎不提中華民國歷史 中學者：挑釁意味非常濃

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
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上海台灣研究所所長倪永杰。（記者黃雅慧／攝影）
上海台灣研究所所長倪永杰。（記者黃雅慧／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

上海台研所倪永杰批評賴清德國慶談話淡化中華民國歷史、帶有動員與挑釁色彩，並指其兩岸與印太論述恐升高對立。

賴清德總統10日發表任內第三次國慶講話，上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永杰表示，今年賴清德演說帶有強烈選舉動員色彩，且幾乎未提及中華民國歷史，倪永杰批評，「挑釁意味非常濃」。針對賴清德所說，樂見美中對話但絕不容許扭曲二戰歷史，倪永杰則認為，美中關係趨於穩定將對台獨形成打擊。

倪永杰在接受本報記者採訪時表示，賴清德今年的國慶演說帶有強烈的選舉動員色彩，試圖藉由國慶場合，以台灣大家長的身份為民進黨進行政治動員。

對比過去兩年的演說內容，他表示，之前演說中還有提到中華民國當年成立的歷史，這次幾乎沒有提到相關歷史，並直呼「中國」，「挑釁意味非常濃」。

賴清德在演說中提到，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史；以及要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

二戰歷史方面，倪永傑表示，當初是中美盟軍共同抗日，賴清德的說法是站在日本軍國主義一邊，要挑釁戰後國際秩序，所謂二戰史觀，完全站在中華民族反面。

他也提到，面美建設性戰略穩定關係，對台獨會是重磅打擊。中美的未來是中美共管台灣海峽，尤其是美國要管束台獨。

提及印太地區的部分，他認為，賴清德政府將台灣納入美國印太戰略的一環，藉由美國、日本等外部力量制衡中國，此舉可能使台灣成為美國印太戰略與日本軍國主義的工具，不利於台灣自身利益。

另外，演說中提到「城門要向世界自由開放，讓世界的光照進城裡」，倪永杰認為，賴清德政府強調台灣對世界開放，卻對兩岸交流設下諸多限制，包括中客赴台觀光，以及對兩岸人員往來的限制。在兩岸交流上採取選擇性開放的態度，對支持兩岸融合發展及統一立場的人士設下限制。

至於接下來中方針對這次講話會有哪些回應？倪永杰表示，中國要堅持反對台獨分裂的立場，要站在保護台灣同胞利益的角度，促進兩岸融合發展，對於台獨挑釁做出適當反應。他也提到，解放軍在台灣海峽的軍事行動已經是常態化，不會因為選舉或者相關講話而改變，中方捍衛國家主權、領土完整的立場就要表達出來。

精華 FAQ

  • 他認為今年演說帶有強烈選舉動員色彩，刻意以國慶場合凝聚政治支持，並且幾乎不提中華民國歷史，因此批評其挑釁意味非常濃。

  • 倪永杰稱，賴清德強調不得扭曲二戰歷史，是站在日本軍國主義一邊；同時他認為美中關係若趨於穩定，將對台獨形成明顯打擊。

  • 倪永杰指出，賴政府一方面宣稱對世界開放，另一方面卻限制中客與人員往來，屬於選擇性開放；他也認為把台灣納入印太戰略，不利台灣自身利益。

中華民國 民進黨 賴清德

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