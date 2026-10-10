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賴清德國慶演說「自我防衛非挑釁」 藍委批「天花亂墜」

台灣新聞組／綜合10日電
國慶晚會9日在新北登場，主題是「世界的舞台，齊聚台灣」，除有台灣閩客原族群演出，...
國慶晚會9日在新北登場，主題是「世界的舞台，齊聚台灣」，除有台灣閩客原族群演出，也邀請日韓和印尼等跨國陣容演出。（記者黃義書／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德國慶演說主打台灣經濟亮眼、社福加碼與自我防衛立場，並強調守護台海和平；國民黨則批評其言論空泛，未回應民眾現實困境。

賴清德總統今天發表國慶演說，內容聚焦福利、國際角色和自我防衛三大要素。賴總統向國人闡述，台灣今年突破多項歷史紀錄的經濟表現；此外，面對國際局勢變化與地緣政治挑戰，賴總統自信堅定地回應美中對話，台灣始終是台海和平穩定的守護者，台灣強化自我防衛，不是為了挑釁。

賴清德總統（後右三）、立法院長韓國瑜（後右二）、行政院長卓榮泰（後左）和新北市長...
賴清德總統（後右三）、立法院長韓國瑜（後右二）、行政院長卓榮泰（後左）和新北市長侯友宜（後右）等人出席國慶晚會，和國人及海內外僑胞共同祝賀中華民國生日。（中央社）

國慶晚會昨晚首次在新北市舉行，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，賴總統、國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜與諸多外賓出席。韓國瑜致詞時特別提及，「總統與立法院長同為新北人」，巧合盛況前所未有。侯友宜也說，新北首次承辦國慶晚會，是深具意義的歷史時刻，盼讓世界看見新北與台灣的魅力。

賴總統在晚會上致詞說，愈來愈多企業把下個世代的關鍵布局留在台灣，讓台灣和全球夥伴攜手同行。他也提到，政府努力推動各項福國利民政策，懇請韓國瑜與跨黨派立委大力支持中央政府總預算，迅速審查通過。

今年國慶是賴總統就職以來第三度發表國慶演說。據了解，賴總統將談到，台灣今年經濟表現創下多項歷史紀錄，受惠於全球人工智慧（AI）與半導體浪潮，今年經濟成長率可望上看11.05%，創39年來新高，居亞洲主要經濟體之首；第一季國內生產毛額（GDP）成長率更達15.43%，大幅領先日韓，半導體產業帶動下，國內資本設備進口與民間投資年增率呈現強勁成長，股市也在10月強勢上攻，逼近5萬點大關。

因此，賴總統演說將側重民生經濟，對國人說明如何讓全民共享經濟成果，及近期即將上路的多項社會福利政策，包括基本工資調漲、成長津貼與普發1萬元台幣等，賴總統將說明如何推動加薪、減稅、增福利、少負擔，完善育兒、長照、住宅與人才支持；同時也回應社會關注的重大問題，說明強化打詐、反毒及能源韌性等政策的執行力。

接著，賴總統會談到，面對國際局勢變化與地緣政治挑戰，他將以自信堅定的態度，回應美中對話，並闡述台灣在國際交流中的角色；同時向世界展現，位於印太第一島鏈的台灣，始終是台海和平穩定的守護者，也是積極貢獻國際社會的民主夥伴。

賴總統也將闡述台灣如何強化自我防衛能力、持續投入國防，以及增進全社會防衛韌性；「這些努力不是為了挑釁，而是期盼台灣人民能夠以實力維持現有的民主自由生活，展現珍惜和平的負責任立場」。

雙十國慶前夕，共機再次擾台。國防部昨表示，共軍出動多批軍機進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。由於時值國慶日前夕，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。  

國民黨立法院黨團書記長許宇甄昨表示，賴總統最擅長的就是把未來講得天花亂墜，卻將人民眼前的困境視而不見。賴總統應該少一點口號、多一點行動；少一點邀功、多一點還利於民。

精華 FAQ

  • 演說重點包括台灣經濟表現、即將上路的社會福利政策，以及面對國際局勢時的自我防衛與台海和平立場，並強調要讓全民共享經濟成果。

  • 他表示台灣持續投入國防、提升全社會防衛韌性，目的不是挑釁，而是以實力維持現有民主自由生活，展現珍惜和平的負責任態度。

  • 國民黨團書記長許宇甄批評賴清德最擅長把未來說得天花亂墜，卻忽視人民眼前困境，並呼籲政府少一點口號、多一點行動，真正還利於民。

賴清德 韓國瑜 侯友宜

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