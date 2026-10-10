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訪美演說 蔡英文：台灣貢獻世界決心 威脅難撼

記者張文馨／台北報導
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前總統蔡英文8日出席史丹福大學胡佛研究所活動發表演說。（圖/蔡英文辦公室提供）
前總統蔡英文8日出席史丹福大學胡佛研究所活動發表演說。（圖/蔡英文辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文訪美演說指出，台灣以民主韌性應對假訊息、外部脅迫與兩岸壓力，並持續強化國防、資安與國際合作，堅持為世界貢獻。

前總統蔡英文美西時間8日在胡佛研究所演說提到，世界帶給民主國家的挑戰，比過去更加複雜，從政治極化、資訊操弄、經濟不安全感以及外部脅迫，台灣無法置身事外；台灣能提供的不只是半導體和科技，台灣經驗包含如何保護選舉、維持社會信任並建立政府與公民社會之間的合作；民主、韌性與夥伴關係是彼此共同未來的基礎，無論面臨多少威脅或脅迫，都不會動搖台灣為世界貢獻的決心。

蔡英文刻正訪美，她以「新聞標題之外的台灣：台灣如何用民主建構韌性」為題在史丹福大學胡佛研究所發表演說，辦公室事後提供講稿。

蔡英文說，今天的民主，同時面對來自外部和內部的考驗；來自外部的威權干預，變得更精密、也更具侵略性；而內部的民粹與政治極化，也讓民主社會即使面對明確的外部威脅，都更難形成一致的回應。

蔡英文表示，網路普及不代表可以讓人更容易取得共識，因為製造分化的言論，往往比促進彼此理解的資訊傳播得更快；人工智慧的進步降低語言的障礙，讓跨社會、甚至跨國操作資訊變得更容易，進一步加劇社會分化；懷有惡意的行為者，尤其是來自外部的勢力，會利用社群平台散播錯假訊息，製造分歧；「我們的對手很清楚這一點，也因此利用假訊息和其他形式的干預，進一步加深分裂、削弱制度。」

蔡英文提醒，隨著民主倒退在世界各地出現，威權政府也愈來愈有信心，認為自己有能力追求擴張性的目標，並且干預民主社會；台灣的經驗帶給各界一個重要的啟示：民主的韌性，其中一個關鍵，就是能不能維持某種共同感。

以選舉為例，蔡英文指出，台灣的選舉可以競爭得非常激烈，投票結束之後，政治分歧也不會因此消失，但每個人回到自己的位置，制度繼續運作；民主有時候很吵、也很混亂，但重要的是，在真正需要的時候，人們願意一起形成共同的力量，也願意保持彈性、尋找共識，共同面對來自內部或外部的挑戰，就是「民主韌性」。

蔡英文也說，國防是她任內的其一困難考驗，她讚許繼任的賴清德總統持續強化國防能力，以及經濟和社會韌性，同時，台灣也持續強化對網路威脅和資訊操弄的防禦，並且和公民社會及國際夥伴密切合作，共同因應假訊息與境外干預。

蔡英文表示，「處理兩岸關係，也需要同樣的準備與克制。」長期面對中國的壓力，讓台灣變得更有韌性，也更務實；台灣人民對未來兩岸關係應該如何發展，可能有不同的看法；但已形成「維持兩岸現狀、避免不必要的挑釁，且台灣會保護自己的民主和安全」的共識。蔡英文說，克制不應該被誤解為軟弱；克制的目的，是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。

以台灣面臨的各種挑戰為例，蔡英文說，今天，世界帶給民主國家的挑戰比過去更加複雜，台灣無法置身事外；在這些不確定之中，民主、韌性以及夥伴關係，是彼此共同未來的基礎，而無論面對多少威脅或脅迫，都不會動搖台灣持續參與世界、為世界做出貢獻的決心。

精華 FAQ

  • 她強調台灣不只提供半導體與科技，更以民主韌性、社會信任與公民合作作為對世界的貢獻，並表示面對威脅與脅迫，台灣持續參與國際社會的決心不會動搖。

  • 蔡英文認為，網路與AI雖加速資訊流通，卻也讓分化、錯假訊息與跨國操作更容易擴散；外部威權勢力會利用這些手段削弱制度，讓民主社會更難形成一致回應。

  • 她表示台灣已形成維持現狀、避免不必要挑釁的共識，並以克制避免誤判、爭取強化自身的空間；同時持續提升國防、經濟與社會韌性，並與國際夥伴合作。

史丹福大學 蔡英文

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