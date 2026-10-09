賴清德會見美議員團 強調台海穩定攸關第一島鏈 籲台美合作

賴清德總統。（本報資料照片，記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德會見美國國會議員團，重申台海和平穩定關乎第一島鏈與印太安全，並表示台灣將持續提升國防投資，深化台美在無人機、太空與產業合作。

賴清德 總統昨上午接連接見美國聯邦眾議院「預算委員會」民主黨 首席議員博伊爾及美國聯邦參議員班奈特訪問團。他數度強調，台海和平穩定攸關第一島鏈及印太區域穩定與發展，台灣有決心強化自我防衛能力，持續增加國防投資，期待台美攜手打造無人機非紅供應鏈，深化太空及產業合作，共同打造更和平、安全、繁榮的印太區域。

賴總統感謝班奈特長期堅定支持台灣，共同致函支持台灣增加國防投資，推動第一島鏈嚇阻法案及台灣六項保證法案，將美國對台灣的重要承諾制度化。

賴總統表示，台灣有決心強化自我防衛能力，以實力捍衛和平；不僅整體國防預算今年已達到ＧＤＰ3.2%；明年占3.9%，預計2030年前能達5%；除增加預算，更重要的是改變台灣的防衛方式，台灣正正積極導入人工智慧、無人載具、太空科技，以及新的通訊與指揮系統，加快國防科技創新的速度，建立更智慧、更分散，也更具韌性的防衛體系，達到不對稱作戰目標。

班奈特則說，訪台期間清楚了解到台灣面臨的威脅，台灣各界領袖致力捍衛民主的共同承諾，更超越政治的分歧；他肯定立法院通過240億美元軍購特別預算，及超過70億美元建置無人載具系統。