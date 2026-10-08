中國強化對台海上施壓 台學者：中共採「留島不留海」策略

有理文化有限公司8日上午舉行「台海防衛兵推入門」新書發表會，邀請（左起）台北政經學院基金會和平與安全中心執行長蒲澤春、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、台北政經學院基金會董事長黃煌雄及該書作者馬振坤等人出席。（記者張鈺琪／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣學者指出，中共對台海施壓已由海軍灰區行動轉向海警等執法力量，並以「留島不留海」壓縮周邊海域；同時，兵推專家認為應隨局勢變化反覆推演。

中國近年持續強化對台海上施壓，台國防大學中共 軍事事務研究所教授馬振坤8日表示，今年以來，中共對台海上施壓已逐漸從以海軍為主的軍事灰區行動，轉向以海警等執法力量擴張管轄權。他指出，中共目前對台灣周邊及南海主權爭議島礁海域採取「留島不留海」策略，在不引起軍事衝突的情況下，逐步壓縮相關島嶼周邊海域。

有理文化8日上午舉行「台海防衛兵推入門」新書發表，邀請台北政經學院基金會董事長黃煌雄、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、台北政經學院基金會和平與安全中心執行長蒲澤春及該書作者馬振坤等人出席。該書以2025年台美日民間兵推成果為基礎，設定灰區壓迫、司法隔離、軍事懲戒及全面進犯等4階段情境。

被問及今年6月中共海警等公務船在台灣東部海域宣稱執法，與去年兵推情境有何差異？馬振坤指，去年兵推第2階段「司法隔離」，就曾模擬中共運用包括海警船在內的海上武裝力量，對接近台灣的本國或外國航運船隻進行「攔截、臨檢、隔離」，範圍也包括台灣東部海域。

馬振坤稱，若觀察今年以來的情勢，中共對台灣周邊海域施壓的重心已有變化，「已經逐漸從以海軍為主的軍事灰區行動，重心轉移到以海警、海巡、科研等執法力量的管轄權與管轄海域擴張。」

馬振坤提到，這類行動不只出現在台灣本島東部海域，也包括金馬外島限制禁止水域，以及東沙島、南沙太平島周邊限制禁止水域。他說，對於台灣周邊海域及南海各個主權爭議島礁周邊海域，中共目前採取的是「留島不留海」策略，「在不引起軍事衝突的情況下，逐步去壓縮相關島嶼的海域，這點我們在南海看得最明顯」。

黃介正則指出，今年6月以來，中國海警岱山艦、秀山艦編隊先後在台灣東部海域活動，「完全沒有縫隙地一直在保持遠程海域的監控，這對我們來講當然會有壓力」。他認為，台灣面對相關情勢也必須思考是否應快速反應，包括由大型海巡艦艇赴相關海域活動。

黃介正稱，去年兵推期間，就曾推演商船遭中國海警臨檢阻擋的狀況。他說，去年底中共「正義使命」演習期間，中國海警發布的宣傳海報出現長榮海運貨輪，「我嚇一大跳」，甚至一度懷疑中方是否曾翻閱兵推報告。

至於國際情勢快速變化後，是否有必要重新進行兵推？黃介正認為，兵棋推演最重要的是「反覆推演」，去年推演設定的是2030年可能發生軍事武裝衝突，「很顯見我們當時在籌備的時候，就不認為2027年是一個攻台時間表」。

黃稱，去年推演時，尚未發生後續美中互動及其他國際局勢變化，因此兵推有必要隨新環境、新形勢調整，「兵棋推演不缺人、不缺專家，缺資金。」

國防大學中共軍事事務研究所教授、「台海防衛兵推入門」作者馬振坤。（記者張鈺琪／攝影）