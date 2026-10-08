機車裝針孔24小時監控沈伯洋 通緝2港人起訴4徵信業者

沈伯洋2024年擔任立法委員時，遭徵信業者以微型攝影機監控，隨扈警覺沈家大門斜前方停車格內的機車裝有針孔。（圖／取自沈伯洋臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 徵信業者受香港人士委託，以機車針孔攝影機長期監控沈伯洋及家人，台北地檢署依個資法起訴4人並通緝2名港人，認為此案疑涉境外勢力。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 前年被徵信業者鄭永津、謝乙辰等人以針孔微型攝影機監控，掌握進出住處影像，台北地檢署昨依個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴業者鄭永津等4人，並通緝香港 雇主鞠覺賢、林慶。

「微信徵信」負責人鄭永津從事私家偵探長達30年，是香港偵探總會會員，稱曾任「中華海峽兩岸徵信服務協會秘書長」。鄭認識香港人士鞠覺賢後，涉收取港幣10萬元，再以18萬元轉包給知名的抓猴徵信業者「大愛徵信」負責人謝乙辰。

檢方追查，鞠2024年9月間委託鄭永津跟監沈伯洋，企圖抓「小辮子」，如出入不正當場所、婚外情等，還允諾視情況另再支付酬金。

鄭轉包跟監任務，由謝指派員工江文鑫、侯凱瀚跟監，但沈與隨扈對於跟監十分警覺，員工經常跟丟、無法掌握行蹤。

鞠見任務失敗，多次動怒，除來台問責也下指導棋，謝後續提議裝針孔攝錄，由江在機車坐墊下裝針孔，朝沈的住處大門監控。

檢方指出，隨扈當年10月間就發現，沈的住家大門斜前方機車停車格上的機車裝有針孔，機車車身還露出一條天線，疑似在接收訊號，懷疑被監控，但當時警方查無不法。沈伯洋直至去年10月才提告，經檢察官指揮案件才追出徵信業者利用他人的機車作案，自前年10月1日起至同年11月8日，24小時監控沈及妻女進出住家的社會活動。

檢方掌握，通緝中的香港人士鞠覺賢、林慶疑似與中共情資人員的下線有聯繫，此案因使用科技設備在戶外監控，以個資法起訴，是否成罪由法院審酌。

檢方直指鄭為私利，罔顧境外敵對勢力近年來對台人的打壓及迫害，對鄭求處1年6月徒刑。

謝乙辰表示，要求員工未來對於大陸地區的委託徵信案嚴格審查，希望有機會向沈表達歉意以求原諒，檢方請法院對謝及江文鑫、侯凱瀚量處適當之刑。