新聞評論／反服貿已網開一面 蔡康永這回求仁得仁？

知名節目主持人蔡康永（中）下午悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，有記者前往詢問能否接受採訪，蔡低調表示不受訪，隨後又悄悄離開。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指蔡康永因現身沈伯洋競總遭大陸品牌、社群與官方接連切割，鈞正平更正式定調批判，象徵北京對其政治立場已不再容忍。

在大陸擁有廣大粉絲的蔡康永 日前現身沈伯洋 競總成立大會，引起軒然大波。不只遭大陸零跑汽車等合作品牌火速切割，擁數千萬追蹤者的微博 帳號也一夕清空。昨晚代表解放軍的評論平台「鈞正平」也發出文章，不點名批判稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

前兩天是大陸民間的主動切割，如今是官方正式定調。蔡康永在大陸從一個集萬千寵愛的文化網紅跌落神壇，成了千夫所指的叛徒，就只需要一次赴約，一個看起來還頗有些隱晦、曖昧的動作。而所需時間，可能就只是消息在網上傳播、擴散的一、兩個小時而已。

鈞正平這一定調性質的官方評價發布後，意味著蔡康永過去在大陸苦心經營與努力所建立的所有人脈、資源、聲名與形象皆歸於零。這個曾經跟優雅談吐、生活情商、人生智慧、穿著風格，文學喜好相關的文化符號，將就此打入黑牢，再也不能見到陽光。

蔡康永過去所以能在大陸如此風靡，概略地說，他正是以社會主義為尊的大陸社會缺位甚久、想要重新補課，從而模仿的一種小資情調的人物。那正是獨獨只能由蔡康永這樣出身的人物在兩岸之間扮演的特殊角色。

他並不是大陸吃到改革開放紅利而瞬間暴富，以至於只擅於粗暴地炫富的那一群新晉豪門，他代表的是某種既具家族教養、又因赴海外求學而能媒介西方審美與情趣的角色，這個角色既要能展示冷靜但狡黠的幽默，卻又富含人文關懷精神。他在「康熙來了」的各式口說與身體的語言，在大陸正急欲向外探尋的新世紀初葉，隔著一片海峽紅進了大陸各角落。因緣際會地就在這樣一個時代，成了一種獨特的範式性的人物。

鈞正平出面不直接點名，其實就是顧忌著蔡康永在大陸強大的、甚至可能十分固著的粉絲群的情感與心理。但鈞正平的軍方背景，卻說明了大陸必須將官方認定此一事件惡劣性質的立場，清晰明確地展示出來。

如果大陸官方只想要略作言論上的薄懲，那就可以由央視的「玉淵譚天」，新華社的「牛彈琴」、人民日報的「俠客島」或環球時報的「補壹刀」、「樞密院十號」等具有個人化風格的帳號，以諷謔、尖挑的風格作點批判即可。這樣就會讓台灣社會誤以為大陸並不以為這一行徑已踩踏其紅線，而蔡康永就仍有躲過一陣風頭後，繼續在大陸露臉甚至活躍的空間。

而「鈞正平」就代表著解放軍，它是解放軍的機構性政論平台，而解放軍的職能與目標正是打擊台獨。故由「鈞正平」出面進行評價，顯示北京對此事的重視程度及其嚴肅態度。鈞正平刀鋒出鞘，意味蔡康永在大陸的政治性與社會性的雙重死亡。

沈伯洋正在塑造所謂的「洋流」，不管它是否只是一股人造的假洋流，民進黨由沈伯洋挑大樑競選北市長，它的意涵本就不是只為勝選而已，更有向兩年前北京將他列入「頑固台獨份子」、重慶對他立案調查，刻意進行一場針對性對沖的強烈報復涵意。它意在凸顯，如果沈伯洋選上，就足以表明北京此舉不得台灣人心。

北京當京與「鈞正平」代表的解放軍又怎會不解民進黨當初作此提名的用意，而鈞正平發文當然也就是在展示北京對台獨堅壁清野的決心。甚至於，就算這會造成蔣萬安選情的負面效應，也絲毫不會鬆動它的立場。

其實大陸並非不曾對蔡康永網開一面。12年前太陽花反服貿運動，蔡康永出面力挺，還寫了一篇題為《誰動用了黑箱，誰就套上了魔戒》的文章；去年大罷免，蔡康永突然在投票前一天，在帳號推薦《壞蛋》、《笨蛋》及《被操控的笨蛋》三本書，被陸網友認為是在暗示反對大罷免的選民，都是被壞蛋操控的笨蛋，但蔡康永事後皆安然無恙 。

但這次不同，他碰觸了最核心的禁忌，讓北京失去任何為他迴旋、轉圜的藉口與理由；這也顯示，兩岸的統獨對立已是針尖對麥芒，矛盾熾烈至極，更無一絲模糊空間；無論過往名氣多大，明星、藝人與網紅如今都像在刀口下舔血，既無表態空間，也無不表態空間，否則輕易就成了亡魂。

現在這個結局，蔡康永沉默以對，或許是求仁得仁，這本就是他想要的。（轉載自聯合新聞網【重磅快評】）